São Bernardo busca vitória no Sul para retomar liderança

Pedro Lopes

Especial para o Diário



25/06/2023 | 04:23



O São Bernardo FC tem mais um grande desafio pela frente na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (25), o Tigre visita o São José-RS, no Estádio Francisco Novelleto, às 19h, pela décima rodada da competição.

Na segunda posição da tabela com 16 pontos, a equipe do Grande ABC não vence há três rodadas e a partida de hoje será um confronto direto pelas posições de cima na tabela. Caso vença, o São Bernardo reassume a liderança momentaneamente, pelo menos até o confronto entre Náutico x Amazonas, que jogam somente na quarta-feira (28). Em caso de derrota, a equipe da região cai para a terceira posição, sendo ultrapassado pelo próprio São José, que hoje tem 15 pontos.

Alex Reinaldo, lateral-direito do Tigre, falou que está confiante na retomada da vitória. “Não podemos esquecer tudo o que fizemos até aqui. Estamos na segunda colocação e vamos continuar trabalhando com muita seriedade para voltar a somar pontos”, disse.

Antes de viajar, o Tigre treinou em Atibaia, e na tarde deste sábado (24), já no Sul, fez um treinamento no campo do SESC, em Porto Alegre. “A equipe do São José vem de um bom momento e jogar lá na casa deles é bem difícil, Estamos trabalhando para sair de lá com um bom resultado”, finalizou o lateral.