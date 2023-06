Em jogo apático, Santo André e Lusa não saem do zero

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



25/06/2023 | 04:15



Em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, Santo André e Portuguesa-RJ fizeram uma partida morna, sem inspiração e quase nehuma emoção. O empate sem gols neste sábado (24), no Estádio Bruno José Daniel, manteve o time carioca folgado na liderança com 23 pontos. Já o Ramalhão, continua em quarto colocado com 15 pontos. Essa foi a segunda partida consecutiva que o Santo André não vence em seus domínios. Semana passada, os andreenses foram derrotados pelo Athletic-MG. Suspenso, o técnico Matheus Costa não comandou a equipe ontem, ficando na função o auxiliar técnico, Leandro Niehues. O primeiro tempo demorou 14 minutos para ter uma jogada de perigo, com Will Viana invadindo a área e limpando a marcação, na sobra o atacante Alexiel chutou para fora. A Lusa carioca respondeu rapidamente com cruzamento na área, forçando o goleiro andreense Junior Belliato a fazer uma bela defesa.

A primeira etapa teve uma ligeira vantagem do Ramalhão, com mais duas chegadas importantes, aos 37 minutos novamente com Alexiel, e já nos acréscimos com cabeçada perigosa do meia Guilherme Borges.

O segundo tempo também foi marcado pelo equilíbrio. O Santo André tentou forçar mais o ataque, porém, sem muita efetividade. O time até ficou um pouco mais insinuante após a entrada de Gabriel Ferreira no lugar de Vitinho. O lance de maior perigo só aconteceu aos 25 minutos com chute que obrigou o goleiro Dida, da Portuguesa, a fazer boa defesa. A Lusa carioca chegou duas vezes com mais perigo, uma com Luã Lúcio e outra com Marcelo Toscano, mas também sem conseguir balançar a rede.

No final, um 0 a 0 apático, deixou a impressão que, de fato, ninguém mereceu a vitória. As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, dia 1 de julho. O Santo André encara o Resende, no Rio de Janeiro, e a Portuguesa recebe o Nova Iguaçu.

Faltando apenas quatro rodadas para o fim da primeria fase, o Ramalhão mantém quatro pontos de diferença para o quinto colocado, que nesse momento é o Vitória-ES. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase, que será em forma de mata-mata.