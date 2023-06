Seja amigo do seu ouvido

Nilton Valentim

25/06/2023



É comum os adultos recomendarem às crianças que não creiam em tudo que ouvem. E neste caso eles têm razão. Outras vezes, quando não gostam de algo, dizem que ‘é melhor ouvir isso do que ser surdo’. Em alguns casos, quando se espantam com alguma coisa que os pequenos falaram, disparam a pergunta: “onde você ouviu isso?”

Mas, quando os adultos se esquecem de alguns cuidados básicos, são eles que merecem levar um puxão de orelhas. Para chamar atenção para a higiene e os cuidados com a audição, tanto dos pais quanto dos filhos, foi criado o Dia do Cotonete, aquela haste de plástico com algodão nas pontas que são utilizadas para limpar os ouvidos, que é comemorado hoje.

A ideia de ter uma data que conscientize sobre a necessidade de proteger os ouvidos é boa, porém, a haste não é a melhor indicação, principalmente quando se trata de crianças.

A otorrinolaringologista Bárbara Monteiro Passos explica que o item pode ser usado apenas na parte externa da orelha, que é chamada de pavilhão auditivo. Dentro do ouvido, corre-se o risco de, ao invés de retirar, empurrar o cerúmem (cera) ainda mais para dentro, dificultando sua remoção. “Além disso, há risco também de infecção de ouvido, coceira, perda de audição e perfuração da membrana do tímpano”, diz a médica. Ela indica que, após o banho, deve-se passar a toalha na parte mais externa do ouvido.

“É importante saber que o próprio corpo se encarrega de realizar a remoção do excesso de cerúmen, que é um fator de proteção para nosso sistema auditivo”, afirma a médica.

Ainda sobre o cuidado com a audição, ela alerta para o uso prolongado de fones de ouvido que, em volumes muito altos (acima de 70 decibéis),podem causar problemas de audição. E que os pais devem ficar atentos ao tempo que a criança utiliza e também o modelo. Os do tipo concha são mais recomendados que os intra-auriculares.

Os problemas mais comuns envolvendo o ouvido das crianças são inflamações causadas por banhos de mar ou piscina, ou mesmo por introdução de corpos estranhos, como milho, feijão, ponta de lápis, miçanga, entre outros. Escutou?

