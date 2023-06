ANP autua posto em Diadema; em 2022 foram 24 na região

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



25/06/2023 | 03:54



Nas ações de fiscalização em postos de combustíveis realizadas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bioconbustíveis) durante a última semana terminou com a autuação de um estabelecimento em Diadema. Nos cinco primeiros meses deste ano, em 59 vistorias nas sete cidades da região, três revendedores foram autuados.

No ano passado, a entidade realizou 131 vistorias no Grande ABC e encontrou problemas em 24 revendedores.

Além disso, no ano passado, seis postos foram lacrados pela fiscalização da ANP. “Ressaltamos que a interdição é uma medida cautelar, que visa impedir a comercialização de produto em condições irregulares. Ou seja, as interdições não são formas de punição, mas sim de proteger o consumidor. Os postos têm o direito de voltar a funcionar depois que sanarem a irregularidade e acionarem a ANP para a desinterdição, mas, continuam respondendo ao processo administrativo e sujeitos às penalidades previstas em lei”, informou a ANP.

O posto diademense que foi autuado na última semana apresentava várias irregularidades. além de não permitir o livre acesso às suas instalações, não possuía termodensímetro (equipamento acoplado à bomba de etanol para verificar aspectos de qualidade), não informou corretamente a origem dos combustíveis comercializados e ainda não tinha todos os equipamentos para testes de qualidade (que podem ser exigidos pelo consumidor).

Segundo a ANP, as ações de fiscalização no mercado de abastecimento são realizadas em todo o País, “de forma a assegurar a qualidade do combustível e o respeito aos direitos dos consumidores”.

A agência informou ainda que planejamento dessas ações é realizado a partir de “vetores de inteligência – com destaque para estudos de acompanhamento de mercado e de movimentação de produtos, informações da área de inteligência da ANP, dados do PMQC (Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis) e denúncias recebidas, respeitando as características e especificidades de cada mercado”.

Nestas ações, os os fiscais verificam a qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas medidoras, adequação dos equipamentos e instrumentos necessários ao correto manuseio dos produtos, a prestação de informações corretas ao consumidor, documentações de outorga da empresa e relativas às movimentações dos combustíveis.

Os principais problemas encontrados pela ANP nos postos são: comercializar ou armazenar produto não-conforme com a especificação, não cumprir notificação, equipamento ausente ou em desacordo com a legislação, comercializar com vício de quantidade e não prestar informações ao consumidor.