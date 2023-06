Palavra do leitor

Do Diário do Grande ABC



Imigração japonesa

Em 18 de junho comemoramos pouco mais de 100 anos do Dia Nacional da Imigração Japonesa, oficializado por meio da Lei nº 11.142 de 25 de julho de 2005. E hoje eles somam por volta de dois milhões de japoneses que convivem conosco, deixando cada vez mais saudável, pacífica e sustentável essa relação de amizade. Sendo comprovado que essa população japonesa é a maior do mundo fora do nosso querido e amado Japão. Não há quem não reconheça que essa relação nipo-brasileira trouxe e tem alimentado sempre e cada vez mais essa fusão. E por tanto e tudo, nós brasileiros não poderíamos deixar que esse dia 18 de junho passasse despercebido. Que todos vocês, irmãos e irmãs japoneses, recebam nosso reconhecimento, irmandade e gratidão.

Cecél Garcia

Santo André

Lula

Bolsonaro usou as dependências da embaixada e, com hotel de luxo, R$ 55 mil no funeral da rainha Elizabeth II, enquanto Lula se hospedou no Marriott e usou 57 suítes ao custo de R$ 1,3 milhão para prestigiar a coroação do rei Charles III. O Brasil, com 33 milhões de pessoas passando fome e 74% da população endividada, é passado. Graças a Lula, protetor dos pobres com carro popular barato na garagem, picanha e cerveja no churrasco de fim de semana.

Humberto Schuwartz Soares

Vilha Velha (ES)

Políticos

Impedir que se critique políticos por mal feitos. Um cala-boca em quem vê o errado e não se manifesta. A ideia é criminalizar quem critica? Se não é censura, isso é o quê? Então devemos fingir que não houve assalto à Petrobras, que a corrupção levantada pela Lava Jato não existiu, que o Mensalão foi um sonho e que os deputados não se vendem para o comprador do Palácio em busca de apoio? Causa espanto que 252 deputados estejam se protegendo justamente daqueles que os elegeram. O absurdo dos absurdos. É o retrocesso em curso no Brasil. Legislar em favor do País, de pautas engavetadas que favorecem o cidadão, nem pensar. Realmente a saída é o aeroporto.

Izabel Avallone

Capital

Rivalidade

O que eu disse aqui neste espaço à minha colega missivista Soraia C. Pêra, que reclamou da parada dos campeonatos devido à data Fifa porque ela, como palmeirense, estava privada de rir dos torcedores de times adversários, principalmente os do Corinthians? (Rivalidade, dia 18) Para quem não se lembra, aconselhei-a a tirar a soberba do coração. Pois o que aconteceu na primeira rodada do Brasileirão pós-paralisação? Meu Timão ganhou o clássico contra o Santos, por 2 a 0, e o timinho dela tomou uma surra do Bahia, perdendo a invencibilidade no torneio.

José Cardoso

São Caetano