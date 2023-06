O bonde da história

Do Diário do Grande ABC



25/06/2023 | 03:16



A importância vital do jornalismo profissional para a sustentação dos pilares da democracia tem feito com que países desenvolvidos busquem maneiras de financiar os veículos de comunicação tradicionais de modo que consigam sobreviver em meio à desestruturação do mercado publicitário causado pela expansão predatória das chamadas big techs. Na semana passada, o Canadá aprovou lei que obriga as gigantes de tecnologia, como a Meta, a remunerar empresas jornalísticas. O país norte-americano percorre o mesmo caminho da Austrália, país da Oceania que se tornou o pioneiro deste modelo. No Brasil, a discussão, embora seja fundamental, ainda é incipiente. É preciso ampliar o debate.

Os efeitos nefastos da ausência física de um veículo de comunicação profissional, e cujos ideais sejam norteados pela defesa intransigente do interesse público, precisam ficar claros para a sociedade. Os desertos de notícias, como são chamadas as regiões que não possuem nenhum jornal ou emissora de rádio, ficam suscetíveis às mais daninhas práticas – há estudos de universidades sérias, nos Estados Unidos, que relacionam o aumento de casos de corrupção em cidades que não têm cobertura jornalística cotidiana. É por isso que sociedades democráticas têm tratado com prioridade mecanismos de financiamento ao jornalismo profissional – elas compreendem o custo da desinformação!

E nada mais justo que as big techs, cuja ascensão meteórica se deve em grande parte ao material produzido pelas empresas jornalísticas que sua hegemonia está sufocando de morte, sejam chamadas a participar da solução. A questão é tão importante – e acima das disputas partidárias e ideológicas – que nos dois países em que as corporações digitais foram obrigadas por lei a reembolsar os veículos tradicionais, o assunto uniu situação e oposição. Os congressistas brasileiros, o que inclui a bancada do Grande ABC, precisam entrar no debate. A primeira oportunidade que tinham para isso, a discussão do PL das Fake News, já foi desperdiçado. O Brasil não pode perder o bonde da história.