Quina de São João: veja dezenas sorteadas pela Caixa para prêmio de mais de R$ 215 milhões

24/06/2023 | 21:52



A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado, 24, as dezenas da Quina de São João (concurso 6.172), cujo prêmio está avaliado em R$ 216.787.644,54. Os números selecionados foram: 12 - 13 - 45 - 47 - 70.

Oito apostas cravaram as cinco dezenas, e vão receber R$ 27.098.455,57. Os ganhadores são da cidade de Jaú (São Paulo), Itabuna (Bahia), Anápolis (Goiás), São Mateus do Maranhão (Maranhão), Belo Horizonte (Minas Gerais), Itaobim (Minas Gerais), Campo Grande (Mato Grosso do Sul) e Guaratuba (Paraná).

O vencedor paulista foi o único das oito apostas premiadas que ganhou o prêmio a partir da escolha de cinco números no volante - os demais escolheram de seis números para cima. Cinco apostas foram feitas em esquema de bolão e três jogos foram realizados na modalidade simples.

Outras 2.567 apostas acertaram quatro dezenas (vão ganhar R$ 7.431,19 de prêmio); 194.275 acertaram três (R$ 93,51 de prêmio) e 4.960.265 acertaram dois números (R$ 3,66). Assim como a Mega da Virada, os valores não são acumulados e são divididos entre os apostadores que acertarem quatro, três, e assim por diante.

O próximo concurso da Quina está agendado para a próxima segunda-feira, 26, com o prêmio no valor de R$ 800 mil.