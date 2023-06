Fortaleza ganha e impõe primeira derrota de Felipão no comando do Atlético-MG

24/06/2023 | 20:45



A esperada primeira vitória do Atlético-MG sob o comando de Felipão não aconteceu neste sábado à noite na Arena Castelão, em Fortaleza. Ao contrário, o time mineiro perdeu por 2 a 1 para o Fortaleza em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ex-técnico da seleção brasileira já tinha já tinha estreado na rodada passada no empate por 1 a 1 com o Fluminense, em Volta Redonda.

Além de perder uma série invicta de sete jogos, o Atlético-MG não se aproximou dos líderes, permanecendo com 19 pontos, em posição intermediária na tabela. O Fortaleza chegou aos 20 pontos. Os dois times, agora, têm compromisso na terça-feira pela Conmebol. O Atlético-MG pela Libertadores e o Fortaleza pela Sul-Americana.

O primeiro tempo foi decepcionante para os mais de 30 mil torcedores que foram ao estádio, embora os dois times tenham cumprido à risca o roteiro esperado para este jogo. O Atlético-MG manteve maior posse de bola, enquanto o Fortaleza se posicionava mais atrás para depois explorar a velocidade no seu contra-ataque, a sua principal arma.

Na verdade, os times esperavam um erro do adversário para chegar ao gol. Tanto João Ricardo, do time cearense, como Everson, do time mineiro, não fizeram nenhuma grande defesa. O Fortaleza arriscou em chutes de longe, enquanto o Atlético-MG ficou na espera de Hulk resolver numa jogada individual.

Como a bola não chegava perto da área, Hulk voltou para o segundo tempo disposto a arriscar de longe. No primeiro minuto, sem ângulo, chutou no canto e João Ricardo mandou para escanteio. Aos sete, soltou a bomba da frente da área, e João Ricardo, de novo, saltou para espalmar e defendeu em dois tempos.

No lance seguinte, o Fortaleza desceu pelo lado direito, com Thiago Galhardo que fez o cruzamento rasteiro. A bola resvalou no zagueiro atleticano Jamerson e subiu para a cabeçada de Pochettino no segundo pau, nas costas de Saravia. Fortaleza, 1 a 0, aos oito minutos.

O Atlético-MG tentou manter o mesmo ritmo, mas sofreu o segundo gol aos 16 minutos. O lance começou numa falta pelo lado esquerdo, com a bola sendo alçada na grande área. Titi ajeitou de cabeça e Tinga apareceu na pequena área para estiver o pé direito e balançar as redes: 2 a 0.

Felipão ainda tentou a reação com algumas trocas, com as entradas de Vargas, Igor Gomes e Igor Rabello, mas que não surtiram efeito. Ele praticamente jogou a toalha aos 24 minutos quando tirou Hulk, o mais perigoso no ataque atleticano, para a entrada de Alan Kardec que volta de longa inatividade. Era sinal de sua preocupação com a definição da vaga na segunda fase da Copa Libertadores.

Mas deu tempo ainda de Alan Kardec diminuir o placar aos 41 minutos. Dentro da área ele esticou o pé e desviou o chute de longe de Edenilson, com a bola entrando no canto direito de João Ricardo. Na ansiedade de buscar o empate, o Atlético-MG se abriu e num contra-ataque Saravia foi expulso. O defensor teve que cometer falta em Calebe, que iria em direção ao gol. Isso, aos 43 minutos. Os últimos minutos foram de pressão atleticana, mas o placar não mudou.

Na próxima terça-feira, o Atlético-MG decide o seu futuro na Libertadores. O time mineiro precisa, pelo menos, empatar fora de casa com o Libertad, no Paraguai, para avançar no Grupo G, onde tem nove pontos, um a menos do Athletico-PR, já classificado. No mesmo dia, o Fortaleza apenas vai cumprir tabela pela Sul-Americana diante do Palestino, no Chile, porque o time cearense já garantiu a liderança isolada do Grupo H.

Pelo Brasileiro, o Fortaleza volta a campo dia 1º de julho, diante do Flamengo, no Maracanã, às 18h30, pela 13ª rodada. No domingo, dia 2, o Atlético-MG fará o clássico com o América-MG, no Mineirão a partir das 16h.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 1 ATLÉTICO-MG

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules (Lucas Sasha), Pochettino (Calebe) e Yago Pikachu; Lucero (LUCAS Crispim) e Thiago Galhardo (Guilherme). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Jemerson, Bruno Fuchs (Igor Rabello) e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho (Igor Gomes) e Hyoran (Edenilson); Pavón (Vargas), Hulk (Alan Kardec) e Paulinho. Técnico: Felipão.

GOLS - Pochettino, aos oito e Tinga, aos 16, e Alan Kardec, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Titi (Fortaleza). Bruno Fuchs (Atlético-MG).

CARTÃO VERMELHO - Saravia (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).