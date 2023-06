William Bonner desmente boatos de saída da Globo

24/06/2023 | 20:16



William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, usou seu perfil no Instagram para publicar um esclarecimento sobre recentes boatos envolvendo sua suposta saída da Globo - o que é mentira, segundo ele.

"Depois da mentira sobre eu ter decidido deixar a Globo, depois da mentira sobre a Globo ter oferecido dinheiro para evitar essa inventada saída, veio a mentira de que a Globo estaria festejando a minha inexistente desistência de aposentadoria", escreveu.

O jornalista ainda destacou que a desinformação a seu respeito "não é prática nova", e os autores dos boatos foram desmentidos pelo próprio Bonner, pela Globo "e pelos fatos" no passado.

William Bonner ainda explicou o motivo de sua ausência no Jornal Nacional nos próximos tempos e explicou que o motivo nada tem a ver com uma possível saída da Globo: "Para o caso de surgir alguma nova onda durante meu sumiço do JN, informo que estou entrando em férias por três semanas".

Não é a primeira vez que o apresentador é vítima de boatos na internet. No último mês de fevereiro, desmentiu uma fake news sobre sua morte. Durante a eleição de 2022, um circulou um vídeo editado que alterava a fala de William Bonner e imagens do Jornal Nacional para passar informações erradas sobre uma pesquisa de intenções de voto.