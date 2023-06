'Uma hora você se encontra com a maldade', diz ministra do Turismo

24/06/2023 | 16:28



Com os dias contados no governo Lula, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, a Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ), publicou um vídeo em suas redes sociais neste sábado, 24, com críticas a "pessoas tóxicas, ingratas e negativas". Ela, no entanto, não cita nomes. Lideranças do União Brasil pediram a cabeça da ministra e já dão como certa a nomeação do deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA).

"Não tem jeito: uma hora ou outra você se encontra com a maldade. Pessoas tóxicas, ingratas, negativas. Alguns vão se disfarçar de bondosos. Cuidado, às vezes o mal se veste de bem para ser mais mal ainda. Porém isso não significa que você precisa cair", afirma Daniela.

"Mesmo que hoje você enfrente uma tempestade, acredite. Você não vai afundar se não deixar que o que vem de fora inunde todo bem que está no seu interior. O navio não afunda por causa da água à sua volta; ele afunda por causa da água que entra. Não permita que o que está acontecendo ao seu redor invada o seu interior e te afunde", prossegue ela no vídeo.

Marido de Daniela, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (Republicanos), afirmou à reportagem que a pressão para a saída da esposa do Ministério do Turismo é fruto de perseguição do presidente do União Brasil, Luciano Bivar, e do vice, Antonio Rueda.

Waguinho era filiado ao União Brasil, mas em abril deste ano passou a integrar o Republicanos após uma crise interna no partido. Daniela já pediu desfiliação do partido e agora aguarda decisão da Justiça Eleitoral.

"Celso Sabino usou o machismo para poder tentar o Ministério do Turismo. O Turismo não é cota do União Brasil", disse o prefeito de Belford Roxo, em conversa com o Estadão no último dia 12. "É cota pessoal do presidente, pela dedicação da ministra Daniela e minha na campanha. Fomos os únicos que botamos a cara para que situação não fosse pior. O Rio de Janeiro é território bolsonarista. Foi uma guerra pesada", prosseguiu.

Daniela, Waguinho e Lula se reuniram no dia 13 para discutirem o futuro da pasta. A ministra saiu da reunião no cargo, mas a troca é dada como certa. A princípio, a mudança ocorreria quando Lula voltasse de missão oficial à Itália. Agora, deverá ficar para o início de julho, uma vez que Daniela viajará entre os dias 26 e 29 a Portugal, onde participará do Fórum Jurídico de Lisboa.