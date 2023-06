Taylor Swift faz contagem regressiva para relançamento de álbum e mostra detalhes de disco de vinil

24/06/2023 | 16:11



Taylor Swift está cada vez mais popular nas redes sociais com a turnê The Eras e o relançamento da maior parte de seus álbuns. Caso você tenha esquecido, a decisão da cantora de lançar novamente suas composições - e compartilhar algumas canções inéditas - aconteceu após a venda da gravadora que ela fazia parte para Scooter Braun.

Com a perda dos álbuns em jogo, Taylor decidiu mudar de empresa e regravar as obras que acabou perdendo na venda da antiga gravadora. Então, de tempos em tempos, a loira anuncia que um de seus álbuns vai ganhar o famoso Taylor's Version no final do nome, e o escolhido foi Speak Now.

O relançamento está marcado para o dia 7 de julho. Mas, enquanto a data não chega, Taylor Swift dá alguns spoilers aos fãs. Neste sábado, dia 24, a cantora relembrou os seguidores que faltam apenas 13 (seu número da sorte) dias para o Speak Now (Taylor's Version).