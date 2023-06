Rodrigo Godoy - ex-marido de Preta Gil - cria conta em site de conteúdo adulto

24/06/2023 | 16:11



Parece que Rodrigo Godoy está mesmo querendo fazer uma renda extra. Depois de anunciar a venda de seu carro, o personal trainer compartilhou nas redes sociais que criou uma conta em um site de conteúdo adulto.

Rodrigo ganhou destaque nos últimos meses após seu polêmico término de relacionamento com Preta Gil, com quem foi casado por sete anos. Depois de muitos boatos, a cantora, que enfrenta um sério câncer no intestino, confirmou que houve traição por parte do companheiro.

Com as polêmicas, Godoy se afastou das redes sociais e só voltou a compartilhar sua rotina recentemente. Ao anunciar seu perfil no site Only Fans, ele foi breve e escreveu:

Me segue.