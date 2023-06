Rayssa Leal e Gabi Mazetto garantem Brasil na final do Pro Tour de Roma

24/06/2023 | 15:50



O Brasil está novamente na final do Pro Tour de Roma de Skate. Rayssa Leal e Gabi Mazetto garantiram suas vagas na bateria de manobras, após duas voltas abaixo do que demonstraram na sexta-feira. Pâmela Rosa, que também buscava um lugar na decisão de domingo foi eliminada sem conseguir uma volta limpa.

Atual campeã mundial e buscando vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, Rayssa saiu atrás das japonesas na primeira bateria de voltas e buscou a sua recuperação nas manobras, finalizando a semifinal na segunda posição, com nota 237,93, atrás apenas de Liz Akama, 239,71.

Gabi Mazetto também precisou da bateria de manobras para garantir a sua 8ª posição na final, com nota 217,62. Assim como em 2022, a Pro Tour de Roma foi dominada pelas skatistas japonesas, com cinco classificadas entre as oito para a decisão.

Bicampeã mundial de street, Pâmela Rosa começou mal a semifinal e fechou a bateria sem nenhuma volta limpa, o que a deixou na última posição. A recuperação também não veio nas manobras, que terminaram com tombos e a sua consequente eliminação.

Com Rayssa Leal e Gabi Mazetto brigando pelo ouro, o skate brasileiro volta às pistas no domingo, a partir das 14h25. Além do título para o Brasil, o evento garante pontuação para o ranking da Olimpíadas de Paris.