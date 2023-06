Mel Maia nega rumores de volta com MC Daniel e esclarece: Somos amigos

24/06/2023 | 15:11



O que muitos pensaram ser uma possível volta de Mel Maia e MC Daniel, na verdade, se trata apenas de uma boa relação entre amigos. Depois de surgirem juntos nas redes sociais, muitos fãs do casal especularam uma possível volta, mas de acordo com a própria atriz, os dois estão mesmo vivendo apenas uma amizade.

Nos comentários de uma página no Instagram, Mel foi curta e direta ao esclarecer seu status de relacionamento com o ex:

Nós somos amigos.

Neste sábado, dia 24, a atriz foi vista curtindo o dia de sol no Rio de Janeiro ao lado de seus amigos. O grupo está em uma casa de frente pra praia com direito a churrasquinho e piscina.