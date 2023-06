Após fazer harmonização facial, Monique Evans mostra resultado

24/06/2023 | 15:10



Além de causar polêmicas nas redes sociais, Monique Evans também é conhecida por ser vaidosa e não deixa o cuidado com o corpo de lado. Desta vez, a famosa decidiu fazer um procedimento estético em todo o rosto. Através das redes sociais, ela mostrou os bastidores do que rolou antes do tratamento e deixou os seguidores super curiosos com o resultado.

Para a felicidade de todos, ela usou novamente o Instagram para compartilhar como ficou o novo visual. Através do Feed, a apresentadora publicou, em conjunto com o médico, uma série de fotos que mostravam o antes e o depois da harmonização facial. Entretanto, o profissional deixou bem claro que a mãe de Bárbara Evans fez apenas uma parte do procedimento.

Mesmo assim, ao mostrar o novo rostinho, Monique recebeu uma chuva de elogios no post. Muitos fãs comentaram sobre o resultado natural e bem feito.

Mas, Monique Evans também recebeu algumas críticas sobre seu lábio. E para deixar os haters em silêncio, a famosa decidiu esclarecer tudo através dos Stories. A mãe de Bárbara confessou que a diferença que tem nos lábios foi causada por uma paralisia facial. Por conta disso, ela esclareceu que não tem como arrumar o suposto problema.

Muita gente reclama que um lábio da minha boca é maior que o outro. Isso não é por causa do preenchimento, é por causa de uma paralisia facial. É um defeito de fabricação.