Rússia: após combatentes do grupo Wagner tomarem Rostov, parte dos moradores manifesta apoio

24/06/2023 | 14:52



No início da manhã deste sábado, 24, combatentes do grupo paramilitar Wagner entraram no município de Rostov-on-Don tomando posições na prefeitura. Mais do que isso, a iniciativa transformou a outrora pacata cidade perto da fronteira com a Ucrânia em um epicentro da revolta do fundador do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, contra a forma como Moscou lidou com a guerra na Ucrânia.

A cidade poderia em breve se tornar o local de uma batalha feroz depois que o presidente russo Vladimir Putin ordenou que unidades do exército regular "esmagassem" o que ele chamou de uma "revolta traidora".

Rostov, lar do comando militar do sul da Rússia, foi a primeira cidade a ser tomada pelos combatentes, seguida por Voronezh, outra cidade mais ao norte, onde uma enorme explosão rasgou um depósito de petróleo. Prigozhin disse que seus homens continuarão indo para o norte, para Moscou.

O chefe do Grupo Wagner disse que suas tropas permanecerão no comando de Rostov, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, efetivamente mantendo-a refém até que o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o chefe das forças armadas, Valery Gerasimov, o encontrem. "Estamos salvando a Rússia", disse Prigozhin, um dia depois de acusar as forças armadas russas de lançar ataques aéreos contra suas tropas e levar o país a uma "guerra desastrosa".

Em vez disso, Putin ordenou que as unidades do exército russo reprimissem a revolta em um discurso televisionado à nação, aumentando as apostas no que tem o potencial de se tornar uma batalha letal pela supremacia no sistema de poder da Rússia.

Alguns moradores permaneceram em suas casas em Rostov, temendo que uma batalha fosse iminente. As autoridades pediram que as pessoas ficassem na cidade. A mídia local postou fotos de longas filas fora dos supermercados e informou que muitos estavam comprando produtos alimentícios em antecipação a interrupções no fornecimento.

Outros estavam se fotografando ao lado do equipamento militar nas ruas e com os combatentes mascarados, que usavam uma variedade variada de equipamentos militares e faixas brancas ou fita adesiva em seus braços esquerdos. Alguns moradores estavam torcendo contra o que descreveram como "corrupção endêmica em todos os níveis da sociedade russa".

"Esperamos que vocês consigam justiça", gritou um morador aos lutadores de Wagner em imagens postadas online. "Boa sorte!"

A revolta é o culminar de uma longa disputa entre o Ministério da Defesa da Rússia e o grupo paramilitar Wagner, que ganhou uma reputação de ferocidade no campo de batalha e liderou a captura de Bakhmut em maio, a única vitória russa recente na Ucrânia.

Vídeos postados pelo grupo paramilitar Wagner neste sábado mostram o que alegam serem 180 militares russos se rendendo ao grupo na fronteira de Bugaevka, entre a região ocupada de Luhansk e a região de Voronezh, na Rússia.

Os homens de Wagner incluem muitos ex-membros das forças armadas da Rússia, particularmente das forças especiais e outras unidades selecionadas, bem como combatentes recrutados nas prisões russas com uma promessa de anistia.

O grupo, que opera suas próprias aeronaves, tem uma disciplina de culto, executando desertores e traidores com uma marreta. De acordo com Prigozhin, cerca de 25 mil combatentes Wagner já estavam armados.

Ex-presidiário que cresceu perto de Putin depois de servir como seu fornecedor em St. Petersburg, Prigozhin transformou Wagner em uma força militar altamente qualificada que ajudou os objetivos de Moscou em todo o mundo, do leste da Ucrânia em 2014 à Síria, Líbia, Mali e República Centro-Africana.

Prigozhin usou a guerra na Ucrânia para se tornar uma das personalidades mais poderosas e populares da Rússia, com Wagner abrindo centros de recrutamento em todo o país. Na manhã deste sábado, autoridades russas começaram a derrubar cartazes de recrutamento de Wagner nas cidades do país. Em um comunicado, o Ministério da Defesa da Rússia pediu aos combatentes de Wagner que rejeitassem chamadas para participar do que descreveu como uma rebelião armada, dizendo que eles foram "enganados na aventura criminosa de Prigozhin.