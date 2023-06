Após fim de casamento, Rafael Cardoso estaria saindo com ex-musa do Internacional

24/06/2023 | 14:11



Depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e Mariana Bridi decidiram se separar. O casal, que parecia super apaixonado, acabou voltando para a vida de solteiro e, desde então, já causaram nas redes sociais com indiretas. Por sua vez, o ator também já apareceu com diversas mulheres, apontadas como seus affairs.

E segundo a colunista Fábia Oliveira, a lista só está aumentando... Isso porque ela recebeu algumas fotos de Rafael junto de Thaís Fusther e no maior love. A jovem é conhecida nas redes sociais por ser musa do time de futebol Internacional.

Apesar de ser de Santa Catarina, Thaís está no Rio de Janeiro com a família para comemorar seu aniversário. A colunista ainda revelou que recebeu as fotos de um amigo da musa. De acordo com ela, os cliques foram publicados apenas para os amigos próximos de Thaís, entretanto, um deles decidiu compartilhar com toda e web.

Vale lembrar que, segundo a colunista, apesar de ter terminado o relacionamento com Mariana Bridi, o artista estaria tentando viver um romance sem rótulos com a ex-esposa.

Eita!