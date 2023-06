Momento fofura! Clara Maria se diverte na praia com Rafael Vitti

24/06/2023 | 14:11



Rafael Vitti e Clara Maria deram um show de fofura na tarde deste sábado, dia 24, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os dois caíram no mar e a pequena se divertiu muito com as ondas.

Com cuidado, Rafael conduziu Clara até a parte rasa da praia. A pequena, fruto do relacionamento com Tatá Werneck, tem três anos de idade. Ela segurou a mão do papai o tempo inteiro, e fez várias caretas com a chegada das ondas. Fofinha!

Belo momento entre pai e filha, né?