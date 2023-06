Com grande atuação, Brasil vence Eslovênia de virada e ganha moral na Liga das Nações

24/06/2023 | 14:01



O Brasil conseguiu uma daquelas vitórias para dar moral neste sábado em sua sétima partida pela Liga das Nações. Jogando contra a Eslovênia em Orleans, na França, a seleção brasileira começou perdendo, mas buscou a virada por 3 sets a 1 para alcançar sua quinta vitória em sete jogos na competição. As parciais do jogo foram 23/25, 25/21, 26/24 e 25/21.

Com a vitória por 3 sets a 1, o time de Renan Dal Zotto repete o mesmo resultado da disputa do bronze no Mundial contra os eslovenos. A seleção brasileira se recupera rapidamente da apertada derrota para o líder Japão na quinta-feira e mantém esperanças de voltar ao top 4 ainda nesta rodada de Liga das Nações.

Alan e Lucarelli tiveram grande brilho durante a partida e foram cruciais para a reação do Brasil em quadra. No momento, o Brasil é o quarto na Liga das Nações. O time de Dal Zotto fecha esta rodada contra os donos de casa neste domingo. O duelo com a França acontecerá a partir de 12h30 (horário de Brasília).

O início de jogo foi bastante equilibrado. No momento em que Alan cometeu dois erros seguidos, a Eslovênia abriu 9 a 6 e Renan Dal Zotto pediu tempo. O Brasil ganhou fôlego e encostou no placar, mas repetições de erros impediram que a seleção brasileira assumisse a frente. O time de Dal Zotto até conseguiu passar a frente, mas os europeus mantiveram o ritmo e fecharam o set por 25 a 23.

O momento do Brasil no início do segundo set foi muito positivo e bem aproveitado. O time consertou os erros que vinha cometendo nos bloqueios e abriu boa vantagem na partida. Com grandes lances das estrelas Bruninho e Lucarelli, o Brasil seguiu com ótima folga no set, mantendo até seis pontos de vantagem. Muito ofensivo nos ataques, fechou o set por 25 a 21 com ponto de Otávio.

O equilíbrio voltou maior para o terceiro set. Desde um 5 a 3 para o Brasil no início do set, demorou para uma das equipes abrir dois pontos de vantagem no jogo, o que só foi acontecer quando o Brasil fez 18 a 16. O fim do set teve fortes emoções. Em um ponto que seria crucial para o Brasil, Alan tocou na rede e, após revisão, o ponto foi dado para a Eslovênia, que teve chance de fechar o set. O Brasil se segurou e o mesmo Alan se redimiu com um ace, fazendo 25 a 24. O Brasil também cravou o ponto seguinte e virou o jogo para 2 a 1.

Com mais intensidade, a Eslovênia iniciou bem, mantendo vantagem nas primeiras movimentações. O Brasil encostou, buscou a virada e abriu 17 a 15, obrigando o técnico Gheorghe Cre?u a pedir tempo. Em momento importante, Lucarelli fez ponto para 21 a 18 e ainda venceu o desafio pedido pelos eslovenos. Com um lindo tapa, Roque cravou 24 a 20 e deixou o Brasil com set point, confirmado por Otávio logo depois, 25 a 21.

Mais cedo neste sábado, Japão e Argentina fizeram um jogo muito equilibrado, que terminou com vitória japonesa por 3 sets a 2. Após ver o Japão abrir 2 a 0, a Argentina venceu um tie-break por 33 a 31 e empatou o jogo, mas perdeu o quinto e derradeiro set. Já os Estados Unidos sobrou contra a Polônia e venceu por 3 a 0.