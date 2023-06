Susana Vieira dá selinho em fã durante passeio pelo shopping

24/06/2023 | 13:10



Susana Vieira, no auge de seus 80 anos de idade, mantém uma legião de fãs - que não se esquecem de seu sucesso nas novelas da TV Globo.

Na última sexta-feira, dia 23, a atriz provou que adora receber esse carinho e tirou um tempo de seu passeio no shopping, no Rio de Janeiro, para atender alguns fãs que estavam no local. Susana se empolgou tanto que até fez um clique dando um selinho em uma de suas admiradoras.

A artista também abraçou e passou um tempo conversando com a fã, que parecia super feliz com a supresa de encontrar com a atriz no shopping.

A passagem da atriz causou um pequeno alvoroço no local. Vale lembrar que ela estava recentemente na pele de Cândida, na novela Terra e Paixão, da Globo.