Gabi Martins se afasta do Twitter e explica: Cansada de fãs acharem que mandam na minha vida pessoal

24/06/2023 | 11:10



Que Gabi Martins tem fãs fiéis não é novidade para ninguém, mas parece que esse amor todo dos fãs está pesando um pouco para cantora. Através do Twitter, ela afirmou não gostar da intromissão dos seguidores em sua vida pessoal, principalmente amorosa.

Devido esse comportamento dos fãs, Martins, que está vivendo uma fase solteira, decidiu se afastar do Twitter. Em seu desabafo, ela escreveu:

e vocês não entendem que eu tô numa fase solteira, leve, que eu faço vídeos de zoeira, não faz sentido pra mim. Sempre fui assim... aos fãs que me respeitam, eu agradeço muito. Aos fãs de shipper, eu agradeço o carinho quando me apoiam no que eu mais amo. Agora, ficar criticando minha vida de solteira, minha vida pessoal, sinto muito mas eu não vou abrir mão de ser feliz e de viver. Beijo no coração de vocês! E mais leveza em quem é tão pesado!

E continua:

Olhe só! Eu amo muito vocês! Sempre vou amar, mas tô cansada de vários fãs acharem que mandam na minha vida pessoal. A minha vida pessoal é minha, isso ninguém pode tirar de mim. Vou dar um tempo de Twitter. Quando tiver melhor, eu volto!

Desde que terminou seu namoro com Lincoln Lau, por descobrir uma traição, Gabi tem curtido bastante a vida de solteira. Ela já foi vista em clima de romance com Bruninho, jogador de vôlei, e se envolveu em rumores de date com o influenciador Victor Igoh.