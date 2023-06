Neymar Jr. é visto em lago interditado por denúncia de crime ambiental em Mangaratiba; craque está na cidade para o chá revelação de seu filho com Bruna Biancardi

24/06/2023 | 11:10



Neymar Jr. e sua família deixaram São Paulo, depois do leilão do instituto, e foram direto para Mangaratiba, onde ocorrerá o chá revelação do segundo filho do craque, dessa vez, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi. Se o nome dessa cidade te parecer familiar, deve ser porque, recentemente, o pai do jogador foi preso após desacatar uma secretária do meio ambiente enquanto ela interditava um lago na casa do craque por crime ambiental.

Pois é, esse mesmo lago voltou a dar o que falar. Tudo porque Neymar foi visto nandando no local, mesmo após a interdição. Em cliques que rondaram as redes sociais, é possível ver o jogador e alguns amigos fazendo uma espécie de festa no local. Alguns até compartilharam cliques com o papel deixado pela prefeitura para sinalizar a interdição.

Neste sábado, dia 24, segundo informações do jornal Extra, Bruna e Neymar fecharam o hotel Portobello Resort para realizar o chá revelação de seu primeiro filho. As diárias no local custam cerca de mil e 400 reais.

Ainda de acordo com o jornal, Biancardi teria contato com a ajuda de Rafaella e a madrasta de Ney para organizar a festa. Vale lembrar que tudo isso acontece enquanto Ney e Bruna estão no olho do furacão. Recentemente, o jogador admitiu publicamente ter traído a amada no Dia dos Namorados.