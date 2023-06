Festival Turá ocorre neste sábado e domingo no Ibirapuera, veja atrações e horários dos shows

24/06/2023 | 11:05



Nesse sábado e domingo, dias 24 e 25 junho, ocorre no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, a segunda edição do Festival Turá, com shows com nomes como Gilberto Gil, Jorge Benjor, Zeca Pagodinho e Pitty.

Entre os destaques da programação, está o show Nós, a Gente, no qual Gilberto Gil reúne filhos e netos no palco para cantar seus grandes sucessos. Essa apresentação será a estreia da turnê em São Paulo e terá a cantora Preta Gil, que está se tratando de um câncer no intestino, no palco.

Outra atração aguardada é a que vai juntar as cantoras Maria Rita e Sandra de Sá em um show inédito. Já a roqueira Pitty convidou Marcelo D2 e Céu para subir ao palco com ela.

Entre os novos nomes da música brasileira convidados para o Turá está o cantor Lucas Mamede e o trio pop Tuyo.

Confira o line-up completo e o horário de cada apresentação

Sábado, 24 de junho:

13h00 | Bloco Pagu

14h05 | Lucas Mamede

15h05 | Junior Passini & Lilian Prates

15h40 | Maria Rita convidando Sandra de Sá

16h40 | DJ Mu540

17h15 | MC Hariel

18h15 | Afterclapp

18h50 | Zeca Pagodinho

19h50 | Baile das Marinheiras

20h25 | Jorge Ben Jor

Domingo, 25 de junho:

13h00 | Bloco Charanga do França

14h05 | Tuyo

14h55 | Transpira

15h30 | Delacruz convidando BK e Luccas Carlos

16h30 | Samambaia, a festa

17h05 | Pitty convidando Marcelo D2 e Céu

18h15 | Miss Tacacá

18h50 | Joelma convidando Mariana Aydar

19h50 | Discopédia

20h25 | Gilberto Gil & Família

Festival Turá

24 e 25 de junho.

12h (abertura dos portões)

Área externa do Auditório Ibirapuera

Parque do Ibirapuera, portões 1 e 2

Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera

R$ 210/R$ 456 (passaporte para os dois dias)