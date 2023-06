Larissa Manoela confirma saída da TV Globo: Agora é hora de alçar novos voos

24/06/2023 | 10:11



Larissa Manoela usou as redes sociais para confirmar um boato que vinha rondando a web - sua saída da TV Globo. Em um longo texto, a atriz agradeceu tudo que viveu na emissora, mas explicou que era hora de buscar novos ares.

Como você deve se lembrar, Larissa foi para Globo para trabalhar na novela das seis, Além da Ilusão. Na trama, ela interpretava duas personagens, Isadora e Elisa, e fazia par romântico com Rafael Vitti.

No começo de seu relato, ela conta como sempre foi seu sonho trabalhar no plim plim:

Eu sonhei, acreditei, realizei e agora sinto uma imensa alegria e gigantesca gratidão por findar mais um dos meus importantes ciclos. Ainda muito pequena, quando assistia todas as novelas sem parar, eu idealizava um dia poder fazer aquilo. Fiz testes e mais testes, sabia que apesar dos nãos, um dia minha hora chegaria. Foi em Dalva & Herivelto que consegui realizar aquela vontade de pequena. Depois desse momento, o que eu desejava era viver e viver muito, pra voltar, porque no fundo eu sempre soube que eu voltaria, cheia de experiência e com mais maturidade. Pronta pra viver o meu grande desejo!

Em seguida, ela relembrou como foi conseguir o papel na novela:

Foi em 2020 que voltei à Globo , com um convite pra lá de especial. À novela Além da Ilusão, para interpretar minhas meninas Elisa e Isadora num protagonismo duplo, numa novela de época das 6. No meio disso uma pandemia estagnou os planos. Mas nunca me saia da mente que a partir do momento em que tudo retomasse, eu ia fazer cada segundo naquele lugar valer como se fosse o único. E assim foram três anos, meu delicioso período nessa casa que me escolheu e me acolheu. O frio na barriga sempre foi recorrente, certo de que se passava na minha cabeça toda a memória e lembrança daquela garotinha que assistia todas as novelas e, finalmente, pode realizar aquele sonho antigo. Sou grata a todas as relações que construí durante meu período na emissora, todas as amizades que carrego no peito e,principalmente, os aprendizados que hoje levo comigo. Agora é hora de alçar novos voos e prospectar novos horizontes, nunca deixando de ouvir o meu coração que bate forte pela minha profissão. Isso não é um adeus e sim um até logo! Obrigada Globo, toda equipe geral e, em especial, dramatúrgica. Meu respeito, carinho e gratidão.