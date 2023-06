Busquets assina com Inter Miami e voltará a jogar ao lado de Messi na MLS

24/06/2023 | 10:04



O Inter Miami, novo time de Lionel Messi, anunciou nesta sexta-feira a contratação do volante espanhol Sergio Busquets, perto de completar 35 anos. O time de futebol dos Estados Unidos chegou a um acordo com o volante até 2025. Em maio deste ano, Busquets havia anunciado que deixaria o Barcelona ao fim da temporada, mas o destino do jogador ainda permanecia incerto.

No início do mês de junho, o clube da Major League Soccer (MLS) havia anunciado um acordo pela contratação de Lionel Messi, que havia sido companheiro de time de Busquets desde as categorias de base do Barcelona. No profissional, os dois jogaram juntos de 2008 a 2021 e estiveram presentes em um dos maiores times da história do clube.

Busquets é o terceiro jogador com mais partidas na história do Barcelona. São 719 do volante pelo time catalão, atrás apenas de Messi e Xavi. Campeão espanhol na última temporada, Busquets alcançou seu 32º título com a camisa do Barcelona. Ao todo, foram nove Campeonatos Espanhóis, sete Copas do Rei, sete Supercopas da Espanha, três Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes e três Supercopas da Europa.

A mídia americana chegou a informar que a contratação de Busquets havia sido um pedido do próprio Messi. Assim como o argentino campeão do mundo, Busquets chegou a recusar algumas ofertas para jogar na Arábia Saudita.

Messi e Busquets poderão ser inscritos a partir do dia 5 de julho. No momento, o Inter Miami mostra que precisará da ajuda dos dois, já que ocupa a última posição na Conferência Leste da MLS, com apenas 15 pontos em 17 jogos. A estreia de Messi está prevista para o dia 21 de julho, em casa contra o Cruz Azul, em um novo torneio que une as equipes da MLS e da Liga Mexicana.