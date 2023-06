Charge do dia

Seri

Diário do Grande ABC



24/06/2023 | 08:29



A vereadora Ana Nice (PT) afirma ter sido impedida de realizar fiscalização no centro de acolhimento à população em situação de rua de São Bernardo, localizado na região central. De acordo com a parlamentar, a coordenação do local a informou que ela só poderia fazer a vistoria mediante uma autorização da Prefeitura.