Oscar exige mais tempo em cartaz para filmes nas salas de exibição

24/06/2023 | 07:01



A Academia do Oscar mudou os requisitos para a categoria de melhor filme na premiação a partir de 2025. Até hoje, bastava que os longas concorrentes tivessem um circuito limitado a uma semana de exibição em uma das seis principais cidades americanas. Agora, os filmes devem ter sido exibidos por mais 7 dias, consecutivos ou não, em 10 das 50 cidades mais importantes dos EUA, no máximo 45 dias após o lançamento inicial. A instituição responsável pelo Oscar exigirá também saber com antecedência os planos de distribuição das produtoras que pretendem lançar filmes no fim do ano, entre outras normas mais restritas.

A maioria dos filmes de grandes estúdios não vai sofrer com essa nova exigência. Ela deve afetar mais as plataformas de streaming, distribuidoras independentes e filmes estrangeiros que estejam buscando indicações para as categorias principais.

SALAS

Em 2021, a Apple, por exemplo, concorreu à categoria e levou a estatueta com No Ritmo do Coração. A empresa anunciou investimento de US$ 1 bilhão por ano em filmes dirigidos aos cinemas.

Bill Kramer e Janet Yang, chefes da Academia, explicaram a decisão em um comunicado conjunto: "Nossa missão é celebrar e honrar as artes e ciências do cinema, e nossa esperança é que as novas regras aumentem a visibilidade de filmes ao redor do mundo, encorajando o público a ir até as salas de cinema. Com base em conversas com vários parceiros da indústria, sentimos que essa decisão beneficia artistas e cinéfilos na mesma medida".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.