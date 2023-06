Palavra do leitor

Do Diário do Grande ABC



24/06/2023 | 02:53



CPI da Enel –1

CPI da Enel vai levantar problemas nos serviços da Enel’ (Política, ontem). Uma das situações é essa cobrança de 33 dias nas contas! Os funcionários que fazem as medições não trabalham de sábado e domingo, só de segunda a sexta, e aí não são feitas as medições nos finais de semana e, com isso, geram contas de 33 dias! E o que acontece? As contas aumentam o consumo e você paga ICMS a mais! Dê uma olhada nas contas de vocês. Eu já reclamei na ouvidoria da Enel e eles disseram que isso está protegido por lei parlamentar! Aí você economiza para pagar menos, mas como fazer economia se eles medem o consumo do jeito que eles querem!

Daniel Ramos da Silva

do Facebook

CPI da Enel – 2

Essa Enel é pior que a falecida Eletropaulo, que já era ruim.

Vagner Alexandre Fernandes

Santo André



CPI da Enel – 3

Está de parabéns o deputado Thiago Auricchio por botar o dedo nesta fogueira! Faz muito tempo que a Enel desrespeita os consumidores e ninguém faz nada para conter a sanha predatória da empresa, que nem brasileira é. Será que nos outros países onde atua, como a Itália, onde fica a matriz, os serviços também são de péssima qualidade?

Anselmo Brusquer

São Bernardo



CPI da Enel – 4

Enel extorque os consumidores e ninguém faz nada contra!

Antonia Lucivania

do Facebook



Tragédia

‘Incêndio deixa um morto e seis feridos no Polo Petroquímico’ (Setecidades, ontem). O Ministério Público tem que investigar o que está acontecendo com esta empresa, que há muito tempo oferece riscos a seus funcionários e à população de Santo André, São Paulo e Mauá. Já passou da hora que punir os responsáveis pelo que vem acontecendo.

Jurandir Baganha Costa

Santo André





Saúde em S.Bernardo

Em que pese a situação da área da saúde mostrada diariamente por este jornal, preciso aplaudir o atendimento rápido e eficiente dos funcionários da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Alvarenga e, em seguida, do Hospital de Clínicas, ao meu genro, com sintomas de infarto, na última segunda-feira. Entre a entrada na UPA e o início de sua recuperação em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), foram seis horas preciosas que nunca poderemos agradecer devidamente. Que Deus abençoe a todos!

Márcia Perecin

São Bernardo





Justiça

Beneficiada por progressão de pena, Ana Jatobá deixa a cadeia’(Setecidades, dia 22). Mais uma vez a (in)justiça brasileira dá um tapa na cara da sociedade e premia uma assassina, Ana Carolina Jatobá, condenada a 26 anos de prisão, soltando-a após cumprir pouco mais da metade da pena, ou seja, 15 anos. e sair pela porta da frente da cadeia após fazer alguns bordados, ler a Bíblia ou coisas que o valham para ficar livre, leve e solta novamente, para nossa indignação. Isto acontece num caso de comoção e repercussão nacional, que foi o caso da pequena Isabella, então com 5 anos, em 2008. Imagina o que acontece nos meandros dos tribunais em casos anônimos que não ficamos sabendo? O que todos sabemos é que, a impunidade incentiva o crime. Isto é fato. Quantos casos de crimes, dos mais leves aos mais horripilantes, acontecem e, quando puxamos a capivara do criminoso, descobrimos que a ficha é extensa? É urgente atualizarmos os códigos penal e civil e, mais urgente ainda, fazer com que as leis sejam cumpridas sem estas vergonhosas progressões de penas, conseguidas sabe-se lá como. Se a (in)justiça condenou Anna Carolina Jatobá a 26 anos por crime hediondo, por que a mesma (in)justiça solta a assassina com apenas 15 anos de prisão? Será que a juíza Márcia Domingues de Castro, da 2ª Vara de Execuções Penais de Taubaté, dorme tranquila com esta decisão?



Mauri Fontes

Santo André