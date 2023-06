Motivado, Corinthians encara o Atlhetico-PR

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



24/06/2023 | 08:00



Após vencer o Santos na última quarta-feira (21), o Corinthians busca agora consolidar uma mudança de fase frente ao Athletico, no Paraná, hoje, às 16 horas, na Arena da Baixada. Caso vença, o time chegará aos 15 pontos e pode se distanciar da zona da degola.

Ontem, no último treino antes da viagem, o técnico Vanderlei Luxemburgo trabalhou com campo reduzido e treinou movimentações defensivas e finalizações. Para o jogo contra os paranaenses, o Corinthians vai contar com os retornos dos zagueiros Murillo, que estava com amigdalite, e de Bruno Méndez, que este com a seleção uruguaia. Já Fagner será desfalque por ter tomado o terceiro cartão amarelo contra o Santos.

Por outro lado, o Furacão precisa da vitória para pôr fim aos dias conturbados que o clube tem vivido após a saída de Felipão e Paulo Turra. Além disso, o departamento médico do clube confirmou que o lateral-esquerdo Fernando terá que passar por cirurgia no joelho e ficará fora por, no mínimo, seis meses. Com isso, dever jogar o jovem Vinícius Kauê.

MANTUAN

Nesta sexta-feira (23), o Corinthians confirmou a venda de Gustavo Mantuan para o Zenit da Rússia por R$ 10,4 milhões (2 milhões de euros). O jogador estava emprestado e o vínculo terminaria no final deste mês.