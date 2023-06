Auxiliar comanda o Ramalhão hoje

Pedro Lopes

Especial para o Diário



24/06/2023 | 08:00



(Colaborou Cleber Ferrette)

O Santo André recebe logo mais às 15 horas, a Portuguesa-RJ, no Estádio Bruno José Daniel, em partida válida pela décima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Suspenso, o técnico Matheus Costa não estará no banco. A equipe será comandanda pelo auxiliar, Leandro Niehues.

Em campo, o Ramalhão terá mais uma chance diante de sua torcida de se consolidar no G-4. O time andreense ocupa a quarta colocação do Grupo 6 com 14 pontos, quatro a mais que o quinto colocado Vitória-ES. Na rodada passada, também jogando em casa, a equipe do Grande ABC foi derrotada pelo Athletic Club-MG por 1 a 0, Até agora, o Ramalhão não conseguiu vencer nenhum adversário qu está à sua frente na tabela. O último confronto com a Lusa carioca não foi nada favorável. Derrota por 3x0 jogando no Rio. Agora, o Ramalhão quer usar o fator casa como motivação a mais para conquistar os três pontos. O treinador Matheus Costa, que teve a semana cheia para preparar a equipe, acredita em uma boa apresentação hoje.

“Vamos nos impor dentro de campo, fazendo com que o nosso jogo e nossa estrategia prevaleçam para coroarmos isso tudo com uma vitória, pois sabemos da importância de somar três pontos neste momento da competição. Estamos muito satisfeitos com a nossa semana e espero que eles consigam reproduzir dentro do jogo o que foi trabalhado”, falou.

PROMOÇÃO

Torcedor que for ao jogo hoje com a camisa do Santo André paga meia-entrada. Os ingressos custam R$ 20 meia e R$ 40 inteira. Crianças entre seis e 12 anos, e idosos acima de 60 não pagam