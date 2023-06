Artista andreense usa tecnologia para ampliar olhar sobre suas obras

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



24/06/2023 | 08:00



Tecnologia e arte são duas vertentes antagônicas. A primeira muito presente principalmente em meios digitais, já a segunda tem como essência sua presença física. Para muitos, não é possível enxergar um ponto de junção entre ambas, afirmação que não se encaixa no perfil de Maurício Nocêra, de 36 anos, mais conhecido como Lito. Andreense, o artista aposta na interação com a realidade aumentada em todas as suas obras.

Lito inaugurou há poucos meses sua própria galeria de artes, totalmente interativa, na Rua das Bandeiras, 430, em Santo André, sua cidade. O espaço conta com um acervo completo de seus quadros, além de produtos customizados como shape de skate, geladeira, esculturas, raquete de beach tênis, entre outros. “Tinha muito esse desejo de ter uma galeria física própria, que fosse no Grande ABC, para alimentar a cena da região”, diz o artista.

No novo espaço artístico, Lito reúne suas obras, a princípio estáticas e físicas, como o costumeiro. Mas, basta um simples movimento no celular, para o que antes estava parado mudar completamente. Por meio de filtros disponibilizados pelo artista, as releituras de obras clássicas como a Mona Lisa (1503-1506), de Leonardo da Vinci, e

A Criação de Adão (1511), de Michelangelo Buonarotti, tomam outras formas, com movimentação de diversos elementos que antes não se via.

“Todas as minhas artes possuem essa interação. Ela acontece da seguinte forma: abrindo o filtro do Instagram, aponte a câmera para a arte e instantaneamente começa a animação 3D”, afirma Lito. O trabalho do andreense pode ser acompanhado por meio de seu Instagram (@eusoulito) e site oficial (eusoulito.com.br). Nos mesmos endereços é possível fazer o agendamento para visitar a galeria, de forma gratuita, além de acessar os filtros disponíveis.

CARREIRA

Publicitário, o artista esteve envolvido com arte desde jovem por influência da mãe, que pintava quadros. Nos estudos, sempre focou na criação, com o design alinhado à arte. Autodidata, buscou aprofundar seus estudos de arte urbana, técnicas de spray e com tinta acrílica na instituição ABRA (Academia Brasileira de Arte) de São Paulo.

“Há oito anos, vendi minhas primeiras obras. Naquele momento, percebi que as outras pessoas também gostavam delas. Comecei a investir meu tempo na carreira artística, e cresci na área, fazendo trabalhos para pessoas físicas, empresas, marcas e eventos”, conta Lito.

O artista afirma que gosta de pesquisar a cena da arte para localizar novas ideias de criação, principalmente a urbana, da qual diz ter sua identidade visual atrelada. Entre as inspirações, estão artistas renomados, como Os Gêmeos – dupla paulista com forte influência do grafiti –, o muralista brasileiro Kobra, e o britânico Banksy.

“A ideia é fazer com que a arte interaja mais com o ambiente e com as pessoas, gerando uma sensação de surpresa”, finaliza o artista, que traz em sua obra elementos como com spray, grafiti, lambe-lambe e colagem. Lito já expôs em diversos locais, incluindo Miami, nos Estados Unidos.

Esta é a primeira da matéria da série Aprecie a Arte Regional, que trará aos sábados as histórias de artistas do Grande ABC, seja da música, teatro, pintura, cinema, dança, literatura e outras expressões artísticas.