Missas, quermesses e procissão marcam o Dia de São João no Grande ABC; veja programação

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



24/06/2023 | 08:00



As paróquias do Grande ABC celebram hoje o nascimento de São João Batista, considerado o santo precursor de Jesus Cristo. Para comemorar a data, as igrejas promovem missas, quermesses e procissão nas igrejas dedicadas ao religioso. (Confira programação na arte abaixo)

Nos municípios de São Bernardo e São Caetano serão realizadas missas em diferentes turnos e horários. O bispo diocesano de Santo André, dom Pedro Carlos Cipollini, irá presidir uma missa na paróquia localizada na cidade são-bernardense, após a procissão.

Como parte da programação, todas as noites após a Celebração Eucarística está sendo realizada uma quermesse no pátio das igrejas.

A festa de São João é um evento religioso, com origem na Idade Média, onde a igreja católica começou a substituir os rituais realizados para os deuses pagãos por festas dedicadas aos santos. No Brasil, a festividade foi introduzida pelos portugueses durante o período colonial.

O padre Claudio Pereira, pároco da Paróquia São João Batista, em Santo André, explica a história do santo. “São João, na tradição da igreja, a partir das Sagradas Escrituras, é aquele que aparece como o grande profeta que vem com a missão de ser o precursor, ou seja, o escolhido por Deus para preparar os corações do povo para acolherem a vinda de Jesus Cristo”, diz.

Além de São João Batista, os fiéis também celebram no mês de junho outros dois importantes religiosos para igreja católica: Santo Antônio (13) e São Pedro (29)– figuras também conhecidas nos festejos juninos.

A devota Lourdes Araujo Faccina, 69 anos, demonstra imensa gratidão ao santo nascido hoje. “Ele nos ensina a mostrar o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tudo que sou agradeço a ele”, diz a moradora do Rudge Ramos e paroquiana da Paróquia São João Batista, localizada no mesmo bairro.

“Antes da pandemia fazíamos novena nas casas, era muito gratificante ouvir as pessoas falando das graças que recebiam de São João. Espero voltar com a novena no próximo ano”, cita Lourdes.