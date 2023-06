Largada do 17º Desafio de Redação tem recorde de estudantes inscritos

Evaldo Novelini

Do Diário do Grande ABC



24/06/2023 | 08:00



Noventa e três escolas do Grande ABC, das redes pública e privada, inscreveram-se para participar da 17ª edição do Desafio de Redação, o maior concurso regional de produção literária, idealizado pelo Diário. Somados, os colégios somam 50.329 alunos e professores interessados em escrever sobre o tema Reciclar Para Transformar: Como a Economia Circular pode Revolucionar nossa Sociedade.

“Trata-se de um recorde histórico em número de adesões nos primeiros dias. Até hoje, nunca tivemos tanta procura de pessoas interessadas em participar do concurso nas duas primeiras semanas iniciais”, celebra Josiana Abrão, coordenadora do Desafio de Redação. Escolas e pessoas da comunidade têm até 29 de setembro para entrar na disputa pelos prêmios,

A primeira solicitação para participar do concurso foi a do Colégio Piaso, de Diadema, ainda em 12 de junho. Há escolas das sete cidades do Grande ABC. A partir do momento em que o jornal recebe as inscrições, a equipe do Departamento de Marketing separa os formulários no número solicitado, embala-os em caixas e despacha-os às unidades – onde o Diário vai retirá-los, tempos depois, na data combinada com a direção do colégio. A meta é atingir 100 mil textos.

Josiana Abrão acredita que o interesse no concurso tenha sido amplificado pela qualidade da premiação. Neste ano, serão 15 bolsas de estudos universitários – sete vezes mais do que nas edições anteriores. O regulamento prevê que haverá pelo menos um premiado em cada uma das sete cidades.

“Muitas escolas têm nos procurado exatamente por causa das bolsas de estudo, já que é oportunidade única de estudantes do terceiro ano do ensino médio, que estão concluindo os estudos, conseguirem fazer faculdade sem nenhum custo com mensalidades durante todo o período do curso”, analisa Josiana.

As bolsas universitárias são 100% integrais e válidas para qualquer curso de graduação no Centro Universitário da Fundação Santo André – apoiador institucional do Desafio de Redação. Já para pós-graduação, o subsídio é destinado para especialização no curso de psicopedagogia.

O concurso literário conta com seis categorias, que divide a partir de alunos do 6° ano do ensino fundamental até moradores com ensino superior completo. Além das bolsas universitárias, o Desafio premiará vencedores com tablets, notebooks e celulares. Os 50 primeiros colocados de cada segmento também receberão certificado de Honra ao Mérito.

Além da premiação aos alunos, professores e população em geral, R$ 5.000 serão entregues para a escola que tiver a melhor torcida durante a festa de anúncio dos vencedores. Neste ano, os organizadores planejam retomar o evento físico, atividade suspensa nos últimos três anos por causa das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

A 17ª edição do Desafio é realizada por Diário e Prefeitura de Santo André, com apoio da Braskem e do Centro Universitário da Fundação Santo André e patrocínio do Cemitério Vale dos Pinheirais.