Com gol relâmpago, Atlético-GO bate Ponte Preta e volta a vencer após seis jogos na Série B

23/06/2023 | 21:23



A pausa da Data Fifa foi benéfica ao Atlético-GO. Na noite desta sexta-feira, o time goiano quebrou um jejum de seis jogos sem vencer, ao derrotar a Ponte Preta por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, em jogo isolado pela 13ª rodada da Serie B do Campeonato Brasileiro. Kelvin, aos três minutos de jogo, foi o autor do gol da vitória goiana.

A última vitória do Atlético-GO havia ocorrido na sexta rodada, quando derrubou o então líder Vitória, por 3 a 2, no Barradão. Se reencontrando com os três pontos conquistados, o Atlético-GO chegou a 20 pontos e dorme na sétima colocação. Já a Ponte Preta não vence há quatro jogos e vê a zona de rebaixamento mais próxima. A equipe paulista ocupa a 15ª colocação, com 12, a dois pontos da degola.

Diante da torcida e precisando do resultado, o Atlético-GO tratou de abrir o placar cedo. No seu primeiro ataque, o time goiano inverteu a jogada, o zagueiro Thomás Kayck falhou ao cortar e a bola sobrou para Kelvin, que bateu cruzado, aos três minutos de jogo. A Ponte até tentou responder de imediato, com Eliel, mas o atacante mandou por cima do gol. O time de Campinas, com sete desfalques, sofreu com a falta de entrosamento. O meia Elvis, responsável por distribuir as jogadas, foi muito pouco acionado e a Ponte quase não incomodou a defesa goiana.

Do outro lado, com mais posse, o Atlético não tinha dificuldade de passar pela defesa da Ponte Preta e conectava com facilidade seus ataques. Daniel, Shaylon e Renato Ales pararam em Caíque França. Depois Lucas Gazal cabeceou próximo ao travessão. Já nos acréscimos, Daniel perdeu a melhor chance de aumentar a vantagem goiana. Dentro da pequena área, o centroavante cabeceou para fora.

A segunda etapa voltou com a Ponte Preta mais solta a fim de jogo. Diferente da primeira etapa, Elvis foi mais participativo e o time paulista figurou mais o campo de ataque. Aos poucos o Atlético-GO foi equilibrando o duelo. Com mais efetividade com a bola, o time goiano até chegou a balançar as redes com Rhaldney, porém, anulado por impedimento.

O gol anulado animou os donos da casa. Daniel recebeu em velocidade e acabou derrubado por Caíque França, no limite da grande área. O lance foi uma grande confusão da arbitragem, que anotou pênalti e amarelo para Caíque França, depois voltou atrás na falta e expulsou o goleiro da Ponte Preta. Novamente o árbitro Diego Pombo Lopes voltou atrás, desta vez no VAR, anulando vermelho e deixando o goleiro pendurado com amarelo.

Após a confusão, o Atlético-GO até subiu o tom, em chute de Kelvin, espalmada por Caíque França. Na reta final, o time goiano foi diminuindo o ritmo. Trocando passes, o Atlético-GO fazia a Ponte correr atrás da bola para gastar tempo. Apesar do bom volume de finalizações, 29 no total, o Atlético-GO acertou apenas oito na meta, dificultando uma vitória tranquila, administrada até o apito final.

A dupla volta a campo na quarta-feira, pela 14ª rodada da Série B. Às 19 horas, o Atlético-GO visita o ABC, no Frasqueirão, em Natal (RN). Já a Ponte Preta entra em campo às 21h30 contra o Ituano, no Estádio Novelli Jr, em Itu (SP).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 0 PONTE PRETA

ATLÉTICO-GO - Diego Loureiro; Bruno Tubarão (Emerson Santos), Lucas Gazal, Heron e Jefferson; Renato Alves, Rhaldney e Shaylon; Kelvin, Luiz Fernando (Airton) e Daniel (David Braga). Técnico: Alberto Valentim.

PONTE PRETA - Caíque França; Weverton, Mateus Silva, Thomás Kayck e Artur; Felipe Amaral (Samuel Andrade), Luiz Felipe (Júnior Tavares), Léo Naldi (Cássio Gabriel) e Elvis; Dudu (Tales) e Eliel. Técnico: Felipe Moreira.

GOL - Kelvin, aos três minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kelvin (Atlético-GO); Thomás Kayck, Matheus Silva, Artur e Caíque França (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Diego Pombo Lopez (BA).

RENDA - R$ 43.800,00.

PÚBLICO - 2.075 pagantes / 3.340 total.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO).