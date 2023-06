Vitão abre jogo sobre vida sexual e conta sua relação com terapia tântrica: - Foi algo que mudou minha vida

23/06/2023 | 19:11



Nesta sexta-feira, dia 23, Vitão será o convidado do programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili. Além de comentar sobre sua mudança de visual e novo álbum, o cantor promete revelar intimidades de sua vida pessoal! O artista aproveitou para revelar o motivo de ter raspado seus longos cachos.

- Quis justamente me desfazer disso, porque acaba virando uma muleta, um tendão de Aquiles, uma cruz a carregar. Estou me sentindo mais bonito e gostoso. Design arrojado, fiquei aerodinâmico. Meu disco comunica isso. Quis fazer no momento do lançamento, porque é um disco que traz outras vertentes minhas, outras formas de me comunicar musicalmente e artisticamente. Quis realmente me apresentar de outra forma para o público.

Além disso, revelando detalhes de sua vida pessoal - e mais necessariamente sexual, Vitão afirmou estar em um relacionamento cheio de paixão! E contou detalhes de sua experiência com a terapia tântrica.

- Estou fazendo pu***ia com uma pessoa só. É a melhor pu***ia que tem. Beijinho na boca, pá, cheirinho, aquele sexo de duas horas. [Com a terapia tântrica] você aprende a entender o corpo de outras formas e não é só sobre prazer sexual.... Fiz várias sessões e me ajudou muito a me sentir mais presente e mais seguro até mesmo no palco. Foi algo que mudou minha vida.