Após boatos de não renovar contrato com a TV Globo, Larissa Manoela compartilha reflexão sobre mudanças

23/06/2023 | 17:10



Desde que protagonizou diversos filmes da Netflix e foi a personagem principal de Além da Ilusão, uma das novelas das seis da TV Globo, Larissa Manoela está focada em alavancar sua carreira cada vez mais. Por conta disso, a atriz provavelmente vai precisar tomar algumas decisões difíceis. E, ao que parece, elas já começaram a aparecer em sua vida profissional.

Isso porque, como você acompanhou, a intérprete de Maria Joaquina em Carrossel teria decidido não renovar seu contrato a longo prazo com a Globo. A decisão teria sido tomada com o pensamento de focar em projetos cinematográficos e em produções de streaming.

Entretanto, apesar de não confirmar nada sobre a nova relação com a emissora, Larissa fez uma publicação no Instagram. Através dos Stories, a artista compartilhou uma reflexão sobre mudanças que dizia:

Acordar e sentir com o coração grato todas as possibilidades que Deus prepara para nós. Sair e buscar o caminho do amor, falar e fazer as melhores coisas. Viver e ser a cura do mundo, agir e reagir sempre com luz.

Na legenda da postagem, ela escreveu:

Amém!