Especialista em Titanic morto em submarino, Ph Nargeolet participou de filmes e escreveu livro

23/06/2023 | 16:09



Paul-Henry Nargeolet, ou PH Nargeolet como gostava de ser chamado, era uma das maiores autoridades do mundo no que se tratava de Titanic. Ele era um dos ocupantes do submarino da OceanGate que implodiu no Atlântico nos últimos dias e fazia mergulhos comerciais aos destroços do navio afundado.

Grande especialista, foi consultado diversas vezes a respeito do transatlântico. Ele esteve em nove filmes, de acordo com o IMDB, entre documentários e programas de TV - fosse apenas como entrevistado ou como consultor. E escreveu um livro sobre o naufrágio.

Tinha, inclusive, o profundo respeito do cineasta James Cameron, diretor do longa Titanic. Sendo ele próprio um entusiasta da história do navio, sobre o qual já conduziu documentários e chegou a convidar Nargeolet para o "dream team" de peritos na embarcação.

Ele foi conselheiro na série recente do Discovery Expedição Fundo do Mar, de 2021. Assim como de um dos primeiros filmes do gênero, Titanic: Death of a Dream, a primeira parte de três que compõem a "narrativa completa" do lendário navio.

Abaixo, a lista de filmes em que Nargeolet contribuiu. Todos estão disponíveis no YouTube em inglês, por meio de canais não oficiais. Alguns fazem parte dos catálogos por assinatura das respectivas produtoras.

Titanic: No Coração do Naufrágio (Titanic: Into the Heart of the Wreck) - Especial de TV de 2020

Uma das muitas parcerias entre Nargeolet e Cameron, o documentário está disponível também no Discovery+. A sinopse do filme o define como 'um novo olhar sobre as maiores expedições para explorar os restos do Titanic, desde a descoberta em 1985, até os robôs de controle remoto de James Cameron e além'.

Mistérios do Titanic (Drain the Titanic) - 2015

Neste projeto, Nargeolet atua como co-diretor. O projeto usa imagens geradas por computador e outras técnicas de visualização para revelar como seria se toda a água fosse removida do local de descanso final do RMS Titanic.

Cem Anos de Titanic por James Cameron (Titanic: The Final Word with James Cameron) - filme para a TV de 2012

É nesta produção da Nation Geophaphci que James Cameron monta o 'dream team', ou 'time dos sonhos', dele com de especialistas em Titanic. Entre os quais está PH Nargeolet. No filme, engenheiros, arquitetos e historiadores se juntam para examinar por que o Titanic afundou, usando novas tecnologias que vieram à tona desde o blockbuster de Cameron, em 1997.

Titanic: 90 Years Below - 2002

Este documentário mostra o último mergulho do Dr. Robert Ballard, oceanógrafo que descobriu os destroços do Titanic em 1985, até o navio. Junto com outros especialistas, ele discute impressões sobre como o naufrágio mudou ao longo dos anos. Nargeolet atuou na parte de operações de mergulho deste filme.

Titanic: Answers from the Abyss - 1999

Nargeolet também aparece neste documentário de final dos anos 90 que investiga o que realmente aconteceu com o transatlântico em no início do século 20. Um quebra-cabeças de imagens mostram perspectivas impressionantes de novos pedaços do casco submerso.

Titanic: Anatomy of a Disaster - 1997

Produzido pelo Discovery Channel, neste filme Nargeolet é o líder da expedição que examina o Titanic da mesma forma que as autoridades de transporte examinam os desastres modernos. E usa os resultados para tentar responder cientificamente a alguns dos mistérios que cercam o naufrágio.

Titanic: The Investigation Begins - 1996

Nargeolet também é parte desta outra produção do Discovery Channel, na qual a expedição recuperou e trouxe à tona uma seção de 20 toneladas do casco do Titanic para exames científicos. Depois, o pedaço do naufrágio foi devolvido ao fundo do oceano.

Autor de livro

Além dos filmes, PH Nargeolet também escreveu sobre o Titanic. Nascido na França, ele publicou Nas profundezas do Titanic (em tradução livre) que só pode ser encontrado para venda na língua. Na Amazon, a obra custa cerca de R$ 30 a R$ 95 dependendo do formato, e em conversão pela cotação do Euro desta sexta-feira, 23.

Dans les profondeurs du Titanic

Através do fabuloso relato de suas expedições, Paul Henri Nargeolet revive a história do Titanic, a história de passageiros e tripulação, oferecendo uma perspectiva única sobre essa catástrofe marítima que alimentou todas as fantasias.