Noel Gallagher, ex-Oasis, viraliza na web após se apresentar para plateia de duas pessoas

23/06/2023 | 16:10



Quem não gosta de um show exclusivo, né? Recentemente, viralizou na web algumas imagens do cantor Noel Gallagher se apresentando em um aeroporto da Flórida, nos Estados Unidos. Entretanto, o que chamou a atenção foi a plateia - ou a falta dela.

Nas imagens compartilhadas pela musicista Samantha Whates em seu Instagram, o ex-integrante da banda Oasis estava com seu violão cantando alguns de seus maiores sucessos para duas pessoas! Mesmo assim, as mulheres pareciam estar empolgadas com o show. O próprio artista aproveitou para postar em suas redes sociais sobre o ocorrido.

Carrossel 2 como atração principal. Aeroporto Internacional de Palm Beach, Flórida, legendou o artista em sua publicação.

Eu teria ficado ali sentado a noite toda ouvi-lo tocar aquela guitarrazinha, comentou um internauta.

Espero que as pessoas coloquem algumas gorjetas na mala dele dele, brincou outro seguidor.