Bruxas do Match: como mulheres maduras podem se proteger em apps de namoro

Com o aumento dos golpes em aplicativos de relacionamento, a segurança das mulheres tornou-se uma preocupação crescente. De acordo com uma pesquisa realizada em 2022 pela PSafe, foi constatado que um em cada quatro brasileiros que se envolveram com outras pessoas online já foi vítima de um perfil falso.

Dos participantes entrevistados, 34,38% afirmaram ter se relacionado com alguém que conheceu na internet – desses, 24,59% relatam ter sido enganados por fraudadores.

O estudo abrange 10.755 pessoas entrevistadas entre fevereiro e março e as estimativas foram baseadas no número de usuários do sistema Android no país, que totalizavam 131,1 milhões em 2022, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Além disso, a pesquisa revelou que 25,5% das vítimas sofreram perdas financeiras como resultado desses relacionamentos falsos.

Diante deste cenário, Maria Helena, fundadora do Bruxas do Match (perfil nas redes sociais voltado a prevenção de golpes em aplicativos de relacionamentos para mulheres 50+), compartilha dicas essenciais para as mulheres evitarem golpes.

Os conselhos são baseados em sua experiência pessoal e conhecimento adquirido em Perícia Criminal.

Levar a conversa para o WhatsApp

Ao estabelecer uma conexão com alguém em um aplicativo de relacionamento, é recomendado migrar a conversa para o WhatsApp ou outra plataforma de mensagens mais segura. Isso proporciona maior privacidade e controle sobre suas informações pessoais.

Não incluir fotos de familiares no perfil

Evitar compartilhar fotos de familiares ou informações que possam identificar sua localização ou rotina. É importante preservar a privacidade e reduzir a exposição a possíveis golpistas.

Fazer videochamada antes de ir ao encontro

Antes de marcar um encontro presencial, é aconselhável realizar uma videochamada para conhecer melhor a pessoa. Isso ajuda a verificar a identidade e a autenticidade do perfil, minimizando o risco de enganos.

Informar alguém sobre o encontro

Sempre avisar um amigo ou familiar sobre o encontro, fornecendo informações como o local, horário e a localização do encontro. Essa medida adiciona uma camada extra de segurança, garantindo que alguém esteja ciente do encontro.

Sempre se encontrar em um local público

No primeiro encontro, é recomendado escolher um local público, com pessoas e movimento. Isso cria um ambiente seguro e proporciona a oportunidade de interagir com outras pessoas ao redor, caso necessário.

Deu match!

As ideias compartilhadas pela autora integraram o curso Deu Match, realizado no Dia dos Namorados de 2023, em formato online. O encontro ofereceu às participantes um aprofundamento nessas dicas e forneceu ferramentas adicionais para identificar e evitar golpes em aplicativos de relacionamento.

Maria Helena ressaltou a importância de estar consciente sobre o uso correto desses aplicativos, destacando que a confiança e a segurança devem ser prioridades. “As mulheres têm o poder de aproveitar os benefícios dessas tecnologias, desde que tomem precauções adequadas”, reforça.

O Bruxas do Match visa fornecer suporte e orientação às mulheres interessadas em ingressar nos aplicativos de relacionamentos e manter sua segurança para não cair em golpes. Maria Helena acredita que todas as mulheres solteiras têm o direito de viver experiências maravilhosas e se conectar com pessoas legais, ao estarem preparadas e informadas.

“Eu quero ensinar as mulheres a entrar nesse mundo de aplicativos de relacionamentos e fazer com que elas aprendam a observar onde pode haver manipulação e golpes”, explica Maria Helena.

