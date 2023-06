Projeto musical andreense abre espaço para novos cantores dar o pontapé inicial na carreira

Para quem sonha em ser cantor, o pontapé inicial nem sempre é fácil, mas o projeto O CEU é o Limite: Beat + Voz abre as portas para dar oportunidade a jovens e adultos do Grande ABC que desejam ingressar no mundo musical.

O Centro de Estudos Unificados das Artes do Jardim Ana Maria em Santo André está apresentando projeto sem custo para novos cantores gravarem suas composições autorais. O candidato apresenta sua proposta para o produtor musical que irá avaliar qual o melhor beat (do inglês batida) para a melodia. Após a composição da trilha o som ganha tom, voz e ritmo, assim nasce uma nova música. Por fim, o produtor ainda ajuda a registrar a canção e fazer o lançamento nas plataformas de streaming.

O idealizador do projeto Ernesto Ramos e coordenador do CEU Ana Maria gerencia todo o processo de inscrição, captação, composição e instrução dos participantes. Ele conta que sua experiência nesse ramo desencadeou a iniciativa. Ele montou um pequeno estúdio com equipamentos necessários para a criação do beat. “Nós trabalhamos em cima da letra do participante, ou entendemos a necessidade, pois há participantes que já tem o beat e só querem gravar a voz. O intuito é fazer a pessoa se sentir realizada com seu talento”, pontua Ramos.

A estudante de enfermagem Anna Dargs, participante do projeto e também residente do Grande ABC ainda não canta profissionalmente, mas tem a música presente em sua vida desde criança. “Meu maior medo é perder a memória ou as pessoas se esquecerem de mim, mas na música eu posso eternizar meus sentimentos”, diz a candidata.

Os interessados em participar devem se inscrever presencialmente no Ceu das Artes, localizado à Praça Venâncio Neto, S/N, no Jardim Ana Maria, Santo André, de segunda a sexta em horário comercial. O produtor ainda salienta que os gêneros contemplados pelo projeto são rap, trap, hip hop e pop. As gravações são agendadas quinzenalmente aos sábados, conforme a disponibilidade do candidato.

Confira o Reels em nossas redes sociais para conhecer mais detalhes sobre o projeto.