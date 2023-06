Carlinhos Maia se pronuncia após boatos de rivalidade com Virginia Fonseca: - Essa vaidade besta não existe mais

23/06/2023 | 15:10



Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, na noite da última quinta-feira, dia 22, aconteceu o leilão do Instituto Neymar Jr.. Tradicionalmente, a instituição promove o evento com o intuito de arrecadar verba para caridade. Chegando a arrecadar um milhão e duzentos mil reais em apenas um lance, os lotes, além de trazerem itens diferenciados, ainda contam com a participação de vários famosos.

Neste ano, entre os itens leiloados, duas experiências oferecidas por influenciadores brasileiros acabaram virando polêmica. Enquanto a experiência com Carlinhos Maia foi leiloada por 130 mil reais, uma viagem ao Rio de Janeiro em jato particular com Virgínia Fonseca e Poliana Rocha chegou a arrecadar 700 mil reais. Com isso, começou a ser especulada uma possível rivalidade entre os influenciadores. Entretanto, Carlinhos Maia se pronunciou em seu Instagram para negar os boatos.

- Eu comemorando meus 130 mil e o povo falando que eram 700 mil para a Virgínia, mas que bom, gente! Eu nem estava lá, se estivesse teria pedido mais. Mas estou muito feliz, de verdade, a causa é muito nobre! Essa vaidade besta não existe mais. Vocês me construíram de uma maneira tão sólida. Eu chego a vender em menos de 24 horas até três milhões de reais com um link, já cheguei a 18 milhões, dependendo do produto. Ali no leilão do Neymar foi um dia comigo na Vila. A Virginia é um caso de sucesso feminino no Instagram. Vocês têm ideia como é importante quando surgem influenciadores grandes na plataforma? Aí vem uma menina dessas e bota para quebrar. Quando a pessoa tem fã, a pessoa não tem crise. Fico muito feliz quando nascem fenômenos desse tamanho na plataforma que estou há tanto tempo.