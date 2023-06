Lula diz que aprovação de Zanin é vitória do Brasil e do supremo

23/06/2023 | 14:43



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou nesta quinta-feira, dia 22, a aprovação de seu advogado pessoal Cristiano Zanin como novo ministro do Supremo Tribunal Federal.

"Quem ganhou foi o Brasil, foi a Suprema Corte que vai ter alguém com muita qualidade para decidir o cumprimento da Constituição Federal", disse Lula a jornalistas em após jantar com chefes de Estado e de governo no Palácio Eliseu, a convite do presidente francês Emmanuel Macron.

"Fiquei feliz pelo comportamento do Senado, da Comissão de Constituição e Justiça e do plenário", afirmou o presidente.

O presidente indicou o próprio advogado, notabilizado pela defesa do petista na Operação Lava Jato, para assumir a vaga do ex-ministro Ricardo Lewandowski.

Lula também disse que é normal haver divergência entre o Congresso e o governo. "Estou muito tranquilo da minha relação com o Congresso Nacional", afirmou. "Sempre haverá divergência."