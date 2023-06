Bolinheiro por Bolinheiro. Ídolo do EC Resana. Antes de ser artilheiro, foi goleiro. Treinou no Corinthians. Mas brilhou mesmo em São Bernardo.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/06/2023 | 07:45



A entrevista foi publicada pelo jornal “O Tambor”, mimeografado, órgão oficial do EC Resana, edição de abril de 1970.

No recorte, a integra da entrevista, que começa com uma “irradiação”: “É fogo torcida brasileira (obrigado Fiori); vai descendo a Resana; bola com Castor; passou para Bolinheiro; recebeu, ajeitou; apontou, chutou... outro gol com a marca Bolinheiro”.

Nas primeiras linhas, uma verdade: “É rara a partida em que Bolinheiro não deixa registrado pelo menos um gol”.

Casado com a irmã do goleiro resanense, Marcos, o Marquinhos, Bolinheiro, aos 19 anos, tinha a primeira filhinha, “sua grande e incomparável riqueza” – hoje sabemos que a filhinha é a Regina Célia, que divulga a história do pai.

Ao final do texto, uma chamada: “No próximo número, Castor”.

Ei, Marquinhos, por onde anda o Castor?

Crédito das fotos 1 e 2 – Álbum familiar

Crédito da foto 3 – Projeto Memória

O CRAQUE E A ENTREVISTA. Bolinheiro, jovem de tudo, e o recorte da sua entrevista: este repórter já fazia memória 53 anos atrás...

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 26 de junho de 1993 – ano 36, edição 8423

MANCHETE – Ministério da Fazenda recusa pedido de Antonio Dall’Anese. Prefeito de São Caetano não consegue renegociar dívida externa da cidade: U$ 27,1 milhões.

SANTO ANDRÉ – Prefeito Newton Brandão reconquistava para sua base de sustentação na Câmara Municipal quatro dos sete vereadores que pretendiam integrar uma base paralela denominada de independente.

EM 26 DE JUNHO DE...

1903 – Anúncio: Festa de São João e São Pedro. Passas, ameixas, tâmaras. Vinhos portugueses, franceses, húngaros, italianos, espanhóis. Confeitaria D’Oeste. Largo de São Bento.

1908 - Nascia, na Suíça, Carlos Halkal, filho do fotógrafo Francisco Halkal e que viria para o Brasil em 1923, radicando-se em Santo André em 1927, onde montaria um estúdio fotográfico e trabalharia até os anos 90.

Saudades do Foto Carlos!

1983 – Debate em Ribeirão Pires: quem deveria ser o padroeiro da cidade, São José ou Nossa Senhora do Pilar?

HOJE

Dia Internacional da Luta contra o Uso e o Tráfico de Drogas

Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura

Dia do Metrologista

Dia do Professor de Geografia no Brasil

Dia da Aviação de Busca e Salvamento.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado do Rio Grande do Norte, hoje é o aniversário de Bodó, Fernando Pedroza, Itajá e Major Sales, Triunfo Potigar e Venha-Ver.

Na Bahia: Castro Alves, Catu, Poções e Santa Maria da Vitória.

Também celebram aniversário em 26 de junho: Monte Santo de Minas (MG), São José do Belmonte (PE), São Raimundo Nonato (PI) e Umuarama (PR).

São Josemaria Escrivã de Balaguer

26 de junho

(Espanha 1902 – 1975). Sacerdote. Fundador da Opus Dei. Canonizado em 2002 por São João Paulo II.

Ilustração – CançãoNova