Bandeirante e Piraquara. Sumaré e Jaçanã. As duplas chegavam. De todos os rincões. E tornavam o ABC mais feliz...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/06/2023 | 07:45



Anos 1950. O ABC ganhava, numa única década, as suas primeiras quatro emissoras de rádio: Clube e ABC em Santo André, Independência em São Bernardo, Cacique em São Caetano.

Geralmente a programação das quatro rádios eram abertas às 6h ou 7h, formando-se filas de duplas de operários com suas violas para as audições musicais.

Os músicos vinham, se revezavam ao microfone – as quatro emissoras tinham palco – e seguiam para o trabalho nas fábricas.

Ao longo do dia, repetiam-se programas sertanejos. E à noitinha, antes e depois da reza das 18h, novas duplas se apresentavam ao estilo Tonico e Tinoco.

Lauro Braz, de Santo André, representa bem aquele tempo. Com a vantagem de ser violeiro e cantor, poeta e compositor. Bandeirante (nome artístico) no interior, fazendo dupla com o primo Antônio Cunha Filho, o Piraquara, eles se tornaram Sumaré e Jaçanã quando chegaram a São Paulo e a Santo André.

Lauro Braz, ex-Bandeirante, hoje Sumaré, teria mais dois companheiros Jaçanã, Sebastião Palma e Pedro Bassani. Hoje é um artista solo, com suas 1.050 composições devidamente catalogadas. Já gravou um LP. Fez o hino de amor à cidade de Santo André, letra mostrada aqui em Memória e cantada no DGABC-TV.

Esta página Memória entende que Prefeitura e Câmara Municipal de Santo André deveriam divulgar mais a obra de Lauro Braz. Fazemos força para que o comunicador Zé Lao leve o poeta do Jaçatuba para o seu premido “Expresso Sertanejo”, da valente Rádio ABC, das poucas emissoras da Grande São Paulo que ainda tocam música de raízes.

Enquanto isso, caro leitor, fiquem com mais esta preciosidade do repertório de Lauro Braz, o Sumaré. Toda poesia em “A Vaidosa”.

NO AR

RAÍZES MUSICAIS. A pioneira dupla Bandeirante e Piraquara, nascem Sumaré e Jaçanã, que homenageiam Santo André com um LP de 12 faixas, puxadas por Cidade Progresso: nos versos, a linda criação de Lauro Braz

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 25 de junho de 1993 – ano 36, edição 8422

MANCHETE – Itamar (Franco, presidente da República) admite negociar nova política para salários.

ATRAÇÃO FATAL – Funcionárias da metalúrgica Carfriz, em São Berardo, protestaram ontem (24-6-1993) contra o assédio sexual do patrão sobre uma enfermeira.

TRÊS CIDADES – Governador Luiz Antonio Fleury Filho liberou verba para cobrir o corte dos repasses do SUS para Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra,

HOMENAGEM – Antonio Caraça, presidente da Federação das Sociedades Amigos de Mauá, recebia o título de cidadão do 30 anos de serviços prestados.

CULTURA & LAZER – Jorge Benjor apresentava-se em São Caetano, com a banda do Zé Pretinho, na Twist’s, casa de espetáculos da Avenida Goiás.

HOJE

Dia do Imigrante

Dia do Quilo

EM 25 DE JUNHO DE...

1903 – Loteria de São João distribuía 500:000$000 (ou 500 contos de réis) como prêmio maior.

1918 – Frio intenso em São Paulo e arredores, incluindo-se o Município de São Bernardo (hoje Grande ABC). Termômetros chegam a marca 3 graus abaixo de zero. Há 20 anos não se registrava frio tão intenso por essas bandas.

1983 – Orquestra Sinfônica de Campinas, sob a regência de Benito Juarez, apresentava-se no Teatro Municipal de Santo André.

Próspero de Aquitânia

25 de junho

Francês. Viveu no século IV. Filósofo e poeta. É de sua autoria: “Não nos contentemos em ser um só corpo, sejamos também uma só alma”.

