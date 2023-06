Lago na mansão de Neymar Jr. vai ser lançado mesmo após polêmicas

23/06/2023 | 13:10



Como você acompanhou, Neymar Jr. está sempre buscando uma polêmica para chamar de sua e a mais recente - além da suposta traição - é sobre o lago artificial que estava sendo construído na mansão do craque em Mangaratiba.

Tinha sido anunciado por meio das redes sociais dele que o diferencial da casa seria lançado nesta sexta-feira, dia 23, mas o que eles não estavam esperando era que a Polícia Civil fosse acionada e mudaria todos os planos do curso. Tudo porque foram feitas algumas denúncias de crime ambiental e com isso, a obra foi interditada.

De acordo com o G1, alguns dos crimes cometidos foram: terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, desvio de curso de água e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental - e ele foi multado em cinco milhões de reais.

Durante a tarde da última quinta-feira, dia 22, o pai de Neymar Jr. estava no local, acabou falando mais alto com a Polícia e teve voz de prisão. Horas depois, ele já estava livre e participou do evento promovido pelo filho no Instituto Neymar Jr.. Vale citar que nem Neymar pai e nem o filho falaram sobre o assunto do lago e nem sobre a possível traição durante o evento.

Já o jornal Extra revelou que como o investimento do Neylago foi caro, vai acontecer sim uma festinha de inauguração mesmo após várias polêmicas. Porque, afinal, o local foi construído por participantes de uma espécie de reality show de paisagismo que pagaram cada um deles entre 120 mil reais e 140 mil reais pela promessa de colocar a mão na massa.