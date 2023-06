Príncipe Harry queria entrevistar personalidades como Donald Trump e Vladimir Putin em podcast

23/06/2023 | 13:11



O contrato do Príncipe Harry com o Spotify chegou ao fim e as fofocas sobre a parceria não param de chegar. Segundo informações do Bloomberg, o duque de Sussex teria sido ousado ao nomear as celebridades que gostaria de entrevistar em seu podcast

O marido de Meghan Markle supostamente teve a ideia de chamar personalidades como controversas como Vladimir Putin, Mark Zuckerberg e Donald Trump para falar sobre traumas de infância. Os convidados entrariam em um bate-papo sobre seus primeiros anos de formação e como essas experiências resultaram nos adultos que são hoje.

Em mais propostas que não foram para frente, Harry teria sugerido um programa sobre paternidade e outro que abordaria questões sociais e ainda contaria com o Papa Francisco como convidado. As propostas parecerem pouco viáveis à equipe do podcast.

Segundo informações do Daily Mail, executivos do Spotify provavelmente ficaram horrorizados quando o príncipe admitiu que havia assinado muitos acordos com pressa para ganhar dinheiro, já que o contrato havia chegado ao fim. O editor Richard Eden relembrou a polêmica entrevista de Harry e Meghan Markle com Oprah Winfrey em 2021, quando revelaram que os acordos multimilionários que assinaram com Spotify e a Netflix nunca fizeram parte do plano.

Na época, o duque de Sussex disse que tomou a decisão após ser cortado financeiramente pela família e precisava de uma renda para pagar segurança particular. Uma semana após a notícia do fim do contrato com o Spotify, Eden opinou:

- É preciso muito trabalho [para produzir um podcast]. É trabalho sério, é planejamento. Você não pode simplesmente aparecer e: Oh, o que devemos fazer hoje? Isso é mostrado por... você sabe... eu tive que ouvir esses podcasts para o programa tão francamente, não estou surpreso que esteja chegando ao fim.