Anitta ostenta cultura carioca no tão aguardado videoclipe de Funk Rave

23/06/2023 | 13:11



Finalmente saiu do forno! Anitta disponibilizou o tão aguardado videoclipe de Funk Rave nesta sexta-feira, dia 23, e já está acumulando milhões de visualizações. Antes mesmo de seu lançamento, a produção já estava dando o que falar por conta das imagens vazadas nas redes sociais.

Apesar de ter causado a maior polêmica na internet por conta de uma suposta cena de sexo oral, ela não foi incluída no vídeo, que apenas contou um momento de pegação entre Anitta e um homem. A ação ficou subentendida e nenhuma imagem explícita foi usada.

O videoclipe traz Anitta com sua icônica roupa da época em que fez parte do Furacão 2000. As cenas foram gravadas no Rio de Janeiro e trazem o melhor da cultura carioca, com a presença de muito funk, churrasco, cerveja, futebol e até samba. A artista arrasou na coreografia da música, que deve viralizar no Tiktok.

Ela começou a provocação com Funk Rave quando se apresentou na Cerimônia de Abertura da Final da Liga dos Campeões da UEFA. Agora que o videoclipe da canção, que traz versos em inglês e espanhol, finalmente foi disponibilizado, os fãs não poderiam estar mais felizes.