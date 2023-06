José Carlos Zigante. O craque Bolinheiro. Ele fez história. Gols memoráveis. E amava o futebol.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/06/2023 | 07:45



Quem conta a história de Bolinheiro é a sua primeira filha, Regina Célia Zigante:

Nossa família veio do Paraná e foi morar na Vila Santa Terezinha.

Dona Beatriz fazia bolos e salgadinhos. Seu filho, meu pai, entregava nas portas das indústrias da época, entre as quais a Dulcora e a Resana. Daí o apelido, Bolinheiro.

Naquele tempo a avenida Prestes Maia de hoje não existia.

Ele nunca trabalhou em fábrica. Montou um bar no Jardim do Mar. Ao falecer, tinha uma lanchonete na Rua Frei Gaspar.

Amava o futebol.

Raio X

Nascimento: Bolinheiro é de Pirajuí, SP, 24-6-1950.

Pais: Antonio Luiz Zigante e Beatriz Ferrari Zigante.

1º casamento: Rosa Inês Gallo, com quem teve três filhos: Regina, Ana Claudia e Carlos Roberto, que lhes deram os netos Bruna e Pedro, Carlos Eduardo, Sara e Júlia.

2º casamento: Silvia Severino, com quem teve um casal de filhos, Viviani e Alessandra, e os netos Fabiana e Vinicius, Bianca, Barbara e Beatriz.

Falecimento: São Bernardo, 20-7-2011. Está sepultado no Jardim da Colina.

NOTA DA MEMÓRIA – O Brasil conquistava o tricampeonato no México, em 1970, e Bolinheiro defendia as cores do EC Resana, de São Bernardo. Era seu artilheiro. Foi aí que o conhecemos e fizemos uma entrevista com ele.

Bolinheiro por Bolinheiro. Reviva conosco esta entrevista de 53 anos atrás. Éramos jovens naqueles jogos no velho campo do Paulista, em Vila Brasília. Obrigado, Marquinhos.

A entrevista n’Tambor será republicada segunda-feira.

Crédito da foto 1 – Álbum familiar

O CRAQUE. Na vida o que mais gosto de fazer é jogar futebol

NAS ONDAS DO RÁDIO

João Dias.

O novo Rei da Voz.

Texto: Milton Parron

É tempo de recordar Herivelto Martins, Mário Lago, Lupicínio Rodrigues, Cristóvão de Alencar, Ary Barroso e outros autores de serestas lindíssimas.

O programa Memória fará isso por intermédio do intérprete João Dias que foi coroado Rei do Rádio e Príncipe da Voz quando morreu, em setembro de 1952, seu padrinho artístico Francisco Alves, um dos cantores mais populares revelado até hoje no Brasil.

João Dias teve uma infância sofrida porque, embora nascido em berço de ouro, viu desmoronar a fortuna da família e, trauma supremo, testemunhou quando criança o suicídio do próprio pai que não teve forças para enfrentar o fracasso financeiro.

Desânimo é uma expressão que não constava de sua cartilha e por essa razão fez-se um vencedor na carreira artística tornando-se recordista de público em seus shows e campeão de vendas de discos.

João Dias narrando sua vida, sua luta, seus dissabores e vitórias e, claro, interpretando seus maiores sucessos, tudo isso reunido num só programa. Emoção ao extremo, eu garanto!

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). A história do cantor João Dias. Produção e apresentação: Milton Parron. Na virada deste sábado para domingo; às 7h do domingo com reprise na sexta-feira, dia 30, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

Em tempo de juninadas, Linda Batista canta “Baile na Roça” (composição de Haroldo Lobo e Milton de Oliveira) e Francisco Alves, “Pula a Fogueira” (composição de Getúlio Marinho e João Bastos Filho).

E uma interpretação magistral de “Detalhes”, de Roberto e Erasmo, na voz de Bruno, da dupla Bruno e Marrone.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 24 de junho de 1993 – ano 36, edição 8421

MANCHETE – Reajuste mensal de salários era aprovado pela Câmara Federal. Projeto seguia para o Senado.

DIADEMA – Prefeitura anunciava um programa de criação de sacolões. O primeiro beneficiaria o bairro Serraria.

EM 24 DE JUNHO DE...

1893 - Lavrada escritura pública onde Baraldo Primo Segundo, sua mulher Boff Joana e a viúva Negreri Maria Luiza doavam um terreno à Società de Mutuo Soccorso Il Principe di Napoli, em São Caetano.

HOJE

Dia das Empresas Gráficas

Dia Internacional da Ufologia

Dia Internacional do Disco Voador

Dia do Observador Aéreo

Dia do Caboclo

Dia Nacional da Araucária.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No dia de São João, 38 municípios celebram aniversários.

No Estado de São Paulo: Alto Alegre, Américo de Campos, Atibaia, Balbinos, Clementina, Gastão Vidigal, Ibaté, Iepê, Joanópolis, José Bonifácio, Lucélia, Mirandópolis, Nhandeara, Ouroeste, Populina, Rio Claro, Salto de Pirapora, Santa Albertina, Santa Fé do Sul, São João da Boa Vista, São João das Duas Pontes, São João de Iracema e São João do Pau d’Alho.

Em Minas Gerais: Arceburgo, Caratinga, Cascalho Rico, Itamarandiba, Itamogi, São João Batista do Glória e São João do Pacuí.

Em outros Estados: Buriti Alegre, Goianésia (GO), Cariacica (ES), Glória D’Oeste e Vale de São Domingos (MT), Pimenta Bueno (RO), São João do Tigre (PB) e São Sebastião da Boa Vista (PA).

Natividade de São João Batista

24 de junho

Ele era filho de Zacarias e Isabel, primo de Jesus, a quem batizou. Daí o "Batista" do nome. A Igreja o celebra desde os primeiros tempos do Cristianismo.

Ilustração – Arquidiocese de Sorocaba