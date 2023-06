O moço da Bica de Pedra. Cidade que virou Itapuí. Um concurso na Garagem Municipal. E o humor da Moda da Zefa...

Ademir Medici

Ontem, Memória trouxe a letra desta canção de Lauro Braz em homenagem a Santo André. Hoje, outra letra, esta humorística, focalizando a Zefa que tentou esquecer o arraial para se enturmar ao rock pauleira da cidade grande.

Tudo isso é contado por um senhor músico de Santo André, o Sumaré da dupla com Jaçanã, no programa Memória na TV desta semana pelo DGABC-TV.

A infância em Bica de Pedra, logo depois Itapuí. A formação da primeira dupla, com o primo-irmão, Bandeirante e Piraquara. A vinda para São Paulo e Santo André. A amizade com Pedro Bento e Zé da Estrada.

“Foi o Zé da Estrada quem criou o nome Sumaré, numa visita à Rádio Tupi, no Alto do Sumaré” – relembra Lauro Braz, pois os nomes Bandeirante e Piraquara já estavam registrados por outros cantores na União dos Artistas Paulistas.

No próximo domingo: os parceiros de Lauro Braz.

NO AR

A íntegra da entrevista de Lauro Braz, o Sumaré, está no DGABC-TV. Participação do filho e produtor, Evandro Luiz Braz. Acesso pelo site do Diário (www.dgabc.com.br), “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e Youtube.

NOITE DE GLÓRIA. Na Garagem Municipal, Sumaré e Jaçanã cantam “Cidade Progresso”; em seguida recebem o troféu de vencedores pelas mãos do vereador Adelmo Campanholo

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Uma viagem gastronômica pelo passado do Grande ABC.

No comércio, nas residências, nos restaurantes das fábricas.

As pizzas do Nosso Bar e a Rota do Frango com Polenta.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 23 de junho de 1993 – ano 36, edição 8420

MANCHETE – Deputados aprovam as regras do IPMF, o imposto do cheque.

DIADEMA – A cidade queria menos lombadas: eram 1.100 ruas com 1.000 obstáculos.

RIO GRANDE DA SERRA – Servente cai de caminhão da prefeitura e morre.

Manoel Leonardo da Silva, 45 anos, era transportado em serviço de forma ilegal por basculante; prefeito José Teixeira alegava falta de dinheiro para um transporte decente dos servidores.

Ilustração – Canção Nova