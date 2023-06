Trégua no frio? Veja a previsão do tempo para o primeiro fim de semana do inverno

23/06/2023 | 12:55



A previsão do tempo é positiva para quem planeja passeios fora de casa neste fim de semana de 24 e 25 de julho em São Paulo, capital, ou até para ir à praia. De acordo com o Climatempo, deve fazer sol durante todo o dia e a noite, sem nuvens. A mínima é de 14ºC tanto no sábado, quanto no domingo, na capital paulista. Já a máxima fica em 26°C no sábado e 27ºC no domingo. No litoral, deve fazer entre 19ºC e 31ºC em Santos e 16ºC e 29º em Ubatuba.

No interior do Estado, o clima deve permanecer o mesmo ou um pouco mais quente. Mínima e máxima são iguais em Bauru, no centro-oeste. E em Araraquara, a temperatura deve ficar entre 14ºC e 28ºC, no sábado, ou 29ºC, no domingo.

Em Campinas, a mínima é de 13ºC e a máxima de 14ºC no sábado e os dois números sobem em um grau no domingo. Já em São José do Rio Preto e em Ribeirão Preto, as mínimas são de 17ºC e 13ºC, respectivamente, e as máximas de 30ºC nas duas cidades, que são conhecidas por serem quentes.

Em Minas, Belo Horizonte terá um pouco mais de frio, com a temperatura ficando entre 11ºC e 26ºC. Já no Rio, a capital fluminense ficará entre 15ºC e 32ºC. E no Espírito Santo, a capital Vitória terá a temperatura entre 17ºC e 30ºC. Em nenhum desses locais chove.

Região Sul

Com temperaturas levemente mais baixas, a região Sul terá o céu levemente nublado e pode chover em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, no domingo. Confira:

- Porto Alegre (RS): mínima de 15ºC e máxima de 25ºC no sábado. No domingo, mínima de 17ºC e máxima de 24ºC com chuva a qualquer hora;

- Florianópolis (SC): mínima de 13ºC e máxima de 25ºC no sábado. No domingo, mínima de 12ºC e máxima de 26ºC;

- Curitiba (PR): mínima de 16ºC e máxima de 28ºC no sábado. No domingo, mínima de 18ºC e máxima de 27ºC.

Nordeste

No Nordeste, a temperatura é mais alta, mas a chuva vai marcar presença em todas capitais ao longo do fim de semana do dia 24 e 25 de junho, exceto em Teresina, no Piauí. Confira as mínimas e máximas:

- Salvador (BA): mínima de 23ºC e máxima de 28ºC no sábado e no domingo;

- Aracaju (SE): mínima de 22ºC e máxima de 28ºC no sábado e no domingo;

- Maceió (AL): mínima de 21ºC e máxima de 27ºC no sábado e no domingo;

- Recife (PE): mínima de 23ºC e máxima de 28ºC no sábado. No domingo, mínima de 22ºC e máxima de 27ºC;

- João Pessoa (PB): mínima de 22ºC e máxima de 28ºC no sábado e no domingo;

- Natal (RN): mínima de 23ºC e máxima de 29ºC no sábado e no domingo;

- Fortaleza (CE): mínima de 23ºC e máxima de 31ºC no sábado e no domingo;

- Teresina (PI): mínima de 22ºC e máxima de 34ºC no sábado e no domingo;

- São Luís (MA): mínima de 24ºC e máxima de 32ºC no sábado e no domingo.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, não chove e o tempo é ensolarado, com algumas nuvens apenas no domingo. Confira mínimas e máximas das capitais:

- Campo Grande (MS): mínima de 17ºC e máxima de 30ºC no sábado e no domingo;

- Cuiabá (MT): mínima de 19ºC e máxima de 34ºC no sábado e no domingo;

- Goiânia (GO): mínima de 15ºC e máxima de 28ºC no sábado. No domingo, mínima de 16ºC e máxima de 29ºC;

- Brasília (DF): mínima de 13ºC e máxima de 25ºC no sábado. No domingo, mínima de 14ºC e máxima de 25ºC.

Norte

No Norte do País, o tempo é quente e tem chuva intensa em todas as capitais exceto Rio Branco, no Acre, e Macapá, no Amapá. Em Macapá, as mínimas são bastante frias. Confira mínima e máxima de cada capital:

- Rio Branco (AC): mínima de 21ºC e máxima de 33ºC no sábado e no domingo;

- Manaus (AM): mínima de 24ºC e máxima de 33ºC no sábado e no domingo;

- Boa Vista (RR): mínima de 24ºC e máxima de 32ºC no sábado. No domingo, mínima de 25ºC e máxima de 31ºC;

- Porto Velho (RO): mínima de 21ºC e máxima de 33ºC no sábado e no domingo;

- Belém (PA): mínima de 23ºC e máxima de 33ºC no sábado e no domingo;

- Macapá (AP): mínima de 7ºC e máxima de 23ºC no sábado. No domingo, mínima de 8ºC e máxima de 24ºC;

As temperaturas são do Climatempo.